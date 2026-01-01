Washington premárnil sľubný náskok. Fehérváry bol aktívny, no pridal mínusky

Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave aj s Martinom Fehérvárym prehrali s Ottawou Senators 3:4. Na konci prvej tretiny pritom viedli 2:0.
V uplynulých 11 vystúpeniach tak zaznamenali osem prehier, zatiaľ čo domáci ukončili sériu troch duelov bez víťazstva.
Slovenský obranca hostí Martin Fehérváry strávil na ľade 16:04 minúty a okrem dvoch mínusových bodov si pripísal tri strely na bránu, tri bloky a jeden hit.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
39
13
15
28
+6
2.
Šimon Nemec
New Jersey
31
7
11
18
+4
3.
Martin Fehérváry
Washington
41
3
9
12
+10
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
31
6
3
9
-7
5.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
6.
Erik Černák
Tampa
20
0
4
4
-1
7.
Pavol Regenda
San Jose
3
2
0
2
-2
NHL - štvrtok, 1. január - večerné zápasy:
Ottawa Senators - Washington Capitals 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
Góly: 28. Jensen (Sanderson, Pinto), 40. Greig (Pinto, Amadio), 43. Perron (Halliday, Cousins), 58. Zetterlund (Chabot, Stützle) - 9. Wilson (Sourdif), 19. Strome (Leonard, Chychrun), 56. Protas (Sourdif, Wilson)
Brankári: Meriläinen - Thompson, strely na bránku: 32:29
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: