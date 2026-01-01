Washington premárnil sľubný náskok. Fehérváry bol aktívny, no pridal mínusky

Momentka zo zápasu Ottawa Senators - Washington Capitals.
Momentka zo zápasu Ottawa Senators - Washington Capitals. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|1. jan 2026 o 21:42
ShareTweet0

Slovák vyslal na bránku súpera tri strely.

Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave aj s Martinom Fehérvárym prehrali s Ottawou Senators 3:4. Na konci prvej tretiny pritom viedli 2:0.

V uplynulých 11 vystúpeniach tak zaznamenali osem prehier, zatiaľ čo domáci ukončili sériu troch duelov bez víťazstva.

Slovenský obranca hostí Martin Fehérváry strávil na ľade 16:04 minúty a okrem dvoch mínusových bodov si pripísal tri strely na bránu, tri bloky a jeden hit.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Juraj Slafkovský

Montreal

39

13

15

28

+6

2.

Šimon Nemec

New Jersey

31

7

11

18

+4

3. 

Martin Fehérváry

Washington

41

3

9

12

+10

4.

Dalibor Dvorský

St. Louis

31

6

3

9

-7

5.

Samuel Honzek

Calgary

18

2

2

4

+1

6.

Erik Černák

Tampa

20

0

4

4

-1

7.

Pavol Regenda

San Jose

3

2

0

2

-2

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

NHL - štvrtok, 1. január - večerné zápasy:

Ottawa Senators - Washington Capitals 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

Góly: 28. Jensen (Sanderson, Pinto), 40. Greig (Pinto, Amadio), 43. Perron (Halliday, Cousins), 58. Zetterlund (Chabot, Stützle) - 9. Wilson (Sourdif), 19. Strome (Leonard, Chychrun), 56. Protas (Sourdif, Wilson)

Brankári: Meriläinen - Thompson, strely na bránku: 32:29

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Momentka zo zápasu Ottawa Senators - Washington Capitals.
Momentka zo zápasu Ottawa Senators - Washington Capitals.
Washington premárnil sľubný náskok. Fehérváry bol aktívny, no pridal mínusky
dnes 21:42
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Washington premárnil sľubný náskok. Fehérváry bol aktívny, no pridal mínusky