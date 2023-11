NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Erik Černák zaznamenal druhý bod v sezóne. Asistenciou prispel k tomu, že Tampa Bay získala na ľade Toronta bod za prehru po predĺžení.

V 58. minúte nahodil puk do útočného pásma. Ten obkrúžil celú útočnú zónu, až sa dostal k de Haanovi, ktorý nastrelil puk na bránku a odtiaľ ho do siete dostal Hagel, ktorý vyrovnal na 5:5 a poslal zápas do predĺženia.

VIDEO: Druhý bod Erika Černáka v sezóne