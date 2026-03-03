VIDEO: Seattle ukončil víťaznú sériu Caroliny. Dallas deklasoval Vancouver a vytvoril rekord

Hokejisti Colorada zvíťazili v noci na utorok v NHL v Los Angeles 4:2 a potvrdili pozíciu vedúceho tímu súťaže.
Rozhodujúci gól na 3:2 vsietil v 56. minúte Devon Toews, dve sekundy pred klaksónom ešte pridal poistku do prázdnej bránky Martin Nečas.
Hráči Avalanche majú na čele Západnej konferencie náskok šesť bodov pred druhým Dallasom a odohrali o zápas menej.
Vedúci tím Východnej konferencie Carolina Hurricanes prehral na ľade Seattlu 1:2. Ukončil tak sériu piatich víťazstiev.
Naďalej vedie konferenciu o dva body pred Tampou Bay, no má na konte o dva zápasy viac. Seattle je na západe šiesty.
Dallas uspel na ľade Vancouveru 6:1 a šnúru víťazstiev natiahol na deväť stretnutí. Stars si vytvorili nový klubový rekord.
NHL - výsledky (3. marec):
New York Rangers - Columbus 4:5 pp
Toronto - Philadelphia 2:3 pp a sn
Seattle - Carolina 2:1
Vancouver - Dallas 1:6
Los Angeles - Colorado 2:4
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: