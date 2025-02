Winnipeg odvrátil prehru v poslednej minúte a utvoril klubový rekord, Scheifele prekonal Kovaľčuka

NEW YORK. Hokejisti Winnipegu zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NHL nad San Jose 2:1 po predĺžení a upevnili si vedúce postavenie v Západnej konferencii. Jets dosiahli desiaty triumf za sebou a natiahli si najdlhšiu víťaznú sériu v klubovej histórii. Rozhodujúci gól strelil útočník Mark Scheifele, pre ktorého to bol 329. presný zásah za Winnipeg a prekonal zápis Iľju Kovaľčuka ešte v ére Trashers.

Los Angeles zdolalo Vegas 5:2 aj vďaka štyrom asistenciám Quintona Byfielda. Slováci sa v dvoch zápasoch na ľadoch nepredstavili.

Scheifele: Bola to zábava San Jose uspelo len v dvoch z uplynulých 17 duelov, no na ľade Jets bolo blízko k triumfu. Hostia viedli od 16. minúty, William Eklund využili presilovú hru 4 na 3. Favorit sa napriek výraznej streleckej prevahe (35:18) dlho nevedel presadiť. Až 26 sekúnd pred koncom tretej časti vyrovnal Josh Morrissey. V predĺžení vystrelil Nikolaj Ehlers, Vítek Vaněček puk len vyrazil a Scheifele prekonal českého brankára zakončením pomedzi betóny. Tridsaťjedenročný kanadský center vytvoril nový gólový rekord organizácie Jets/Thrashers. "Bola to zábava. V aréne panovala skvelá atmosféra. Ich brankár bol po celý zápas fantastický. Donútil nás, aby sme si záslužili tento triumf. Sme radi, že sa nám to podarilo. Bolo to veľké víťazstvo," uviedol Scheifele podľa nhl.com. Dopnil ho Morrissey: "Náš tím sa nevzdáva. Urobili sme veľa dobrých vecí. Ich brankár chytal kvalitne, ale nakoniec sme to zlomili. Je skvelé, že sme vyhrali."

Chýbalo nám 25 sekúnd Sharks sú najhorším tímom v súťaži. Síce bodovali v druhom z uplynulých štyroch duelov, no na triumf čakajú od 28. januára. K víťazstvu im nestačilo ani 33 zákrokov Vaněčka. "Určite chcete takýto zápas vyhrať. Chýbalo nám 25 sekúnd alebo koľko to bolo, ale taký je hokej. Nikdy neviete, čo sa stane. Myslím si, že chlapci hrali naozaj dobre a ja som sa snažil robiť všetko, aby som odolal. Myslím si, že to bol z našej strany skvelý zápas,“ zdôraznil český brankár.

Hokejista Winnipegu Mark Scheifele (vľavo) strieľa víťazný gól na brankára San Jose Sharks Víteka Vaněčeka. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)

Štyri asistencie Byfielda Kings natiahli bodovú sériu na šesť duelov a v piatom sa tešili z triumfu. Na presilovkový gól Trevora Moorea odpovedali Golden Knights v druhej tretine zásluhou Braydena McNabba a Marka Stonea. Kapitán hostí zaznamenal svoj štvrtý 50-bodový ročník v drese Vegas, vyrovnal sa Williamovi Karlssonovi a Reillymu Smithovi. Jonathan Marchessault drží klubový rekord s piatimi sezónami. Moore v úvode tretej časti vyrovnal a výsledok na stranu domácich preklopili gólmi Warren Foegele, Joel Edmundson a Kevin Fiala. Hráči Vegas tak nenatiahli sériu víťazstiev na štyri stretnutia.

"V prvej tretine to bolo dosť vyrovnané. V druhej časti nás prevalcovali v každom súboji o puk. Vedeli sme, že to nebol z našej strany najlepší hokej. Chceli sme to v tretej zjednodušiť a vrátiť sa k nášmu hokeju," uviedol Byfield. Dvadsaťdvaročný kanadský center sa stal piatym hráčom v histórii Kings, ktorý zaznamenal štyri asistencie pred svojimi 23. narodeninami. Pridal sa k Drewovi Doughtymu (4. januára 2010), Anže Kopitarovi (6. decembra 2007), Lucovi Robitaillovi (30. marca 1988) a Butchovi Goringovi (5. februára 1972). "Nikto nečakal, že strelíme v tretej tretine štyri góly," povedal tréner domácich Jim Hiller.

Fotka zo zápasu Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights. (Autor: TASR/AP)

Je to naozaj neospravedlniteľné Darcy Kuemper si pripísal 21 úspešných zákrokov a dosiahol ôsme domáce víťazstvo za sebou, čím sa vyrovnal Kellymu Hrudeymu (1990/91, 1991/92) v najdlhšej sérii v histórii Los Angeles. Tridsaťštyriročný skúsený brankár si v stretnutí pripísal aj asistenciu pri vyrovnávajúcom góle Moorea. Bol to pre neho šiesty kanadský bod. "Vegas je tím, ktorému sa to darí už veľa rokov. Majú tam niekoľko skvelých hráčov. Viete, je to potenciálny súper v prvom kole play off. Je to pre nás dôležité víťazstvo," skonštatoval Moore. Dvojbodový večer mali aj Foegele (1+1) a Adrian Kempe (0+2). Kouča hostí Brucea Cassidyho sklamala tretina tretina: "Je to naozaj neospravedlniteľné. Ak tím očakáva, že sa dostane ďaleko v play off, takéto zápasy nás čakajú. Musíme sa vedieť s týmto vyrovnať."

NHL - základná časť - 25. február: Winnipeg Jets - San Jose Sharks 2:1 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0) Góly: 60. Morrissey, 62. Scheifele (Ehlers, Connor) – 16. Eklund (Celebrini, Smith) Brankári: Hellebuyck - Vaněček, strely na bránku: 35:18

Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 5:2 (1:0, 0:2, 4:0) Góly: 11. Moore (Byfield, Spence), 41. Moore (Foegele, Kuemper), 49. Foegele (Byfield), 56. Edmundson (Kempe, Byfield), 58. Fiala (Kempe, Byfield) – 31. McNabb (Hertl, Korczak), 37. Stone (Hanifin, Howden) Brankári: Kuemper - Samsonov, strely na bránku: 19:23

