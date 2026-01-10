VIDEO: Fehérváry žiaril pri vysokom víťazstve. Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry sa v nočnom dueli zámorskej NHL blysol dvoma asistenciami.
Svojmu Washingtonu tak prispel k víťazstvu na ľade Chicaga 5:1 a stal sa druhou hviezdou zápasu.
V akcii bol aj útočník Dalibor Dvorský, ktorého St. Louis prehralo v Salt Lake City s Utahom 2:4.
Fehérváry aj so štyrmi plusovými bodmi
Fehérváry sa najskôr podieľal na otvárajúcom góle stretnutia, keď v 5. minúte poslal krížnu prihrávku na Anthonyho Beauvilliera, ktorý zakončoval do poloprázdnej bránky.
„Bola to dobrá akcia, najprv od Johna (Carlsona, pozn.) a potom od Martyho, ktorý poslal perfektný puk. Ja som len zavrel oči a dúfal, že to trafí moju hokejku a skončí v bránke. Tak sa aj stalo,“ uviedol pre klubový web Beauvillier.
Fehérváry pridal trinástu asistenciu v sezóne šesť minút pred koncom duelu, keď obetavo vybojoval puk pri ľavom mantineli, posunul ho do stredného pásma k Alexandrovi Ovečkinovi a ten z protiútoku upravil na konečných 5:1.
VIDEO: Asistencia Fehérváryho pri góle Ovečkina
Fehérváry odohral 17:59 minúty a okrem dvoch asistencií si pripísal strelu na bránku, bodyček i zblokovanú strelu a štyri plusové body.
Na trestnej lavici strávil dve minúty za zdržovanie hry. V 45 dueloch nazbieral 16 bodov (3+13) a ak by pokračoval v tomto tempe a vyhol sa zraneniam, mohol by si vytvoriť nové osobné maximum.
Návrat Bedarda
Washington vyhral druhý z uplynulých piatich duelov a Chicagu ukončil štvorzápasovú sériu víťazstiev. Jeho hráčom sa to podarilo na takzvanom „výjazde mentorov a otcov“, keďže počas tejto série na klziskách súperov majú v hľadisku svojich rodinných príslušníkov či bývalých trénerov.
„Na týchto výjazdoch sa nám darilo, pretože som ich najmenšia starosť, keďže sa musia za svoje výkony zodpovedať otcom,“ povedal tréner Capitals Spencer Carbery.
Do zostavy Chicaga sa po dvanástich zápasoch vrátil Connor Bedard. Hviezdny mladík pauzoval od 12. decembra pre zranenie v hornej časti tela.
Odohral 17:07 minúty, vyslal štyri strely na bránku, no do kanadského bodovania sa nezapísal: „Cítil som sa dobre. Bol to jeden z tých zápasov, keď vám odskakuje puk“. Chicagu pre chorobu chýbali Iľja Michejev a Louis Crevier.
Dvorský s mínuskami
Dvorského St. Louis utŕžilo druhú prehru za sebou. Dvadsaťročný center strávil na ľade 13:25 minúty, počas ktorých zaznamenal dve strely na bránku, blok, bodyček a dve „mínusky“. Na vhadzovaniach mal úspešnosť 41,7 percent.
Blues vyhrali na strely 28:23, v závere pri presilovke odvolali brankára a hrali 6 na 4, no napriek viacerým šanciam už nedokázali prekonať Karla Vejmelku.
„Myslím si, že sme mali veľa dobrých šancí, musíme ich viac využívať. To rozhodlo, že nám zápas ušiel a tiež špeciálne tímy,” konštatoval tréner Blues Jim Montgomery.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
44
16
19
35
+10
2.
Šimon Nemec
New Jersey
32
7
11
18
+3
3.
Martin Fehérváry
Washington
45
3
13
16
+15
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
34
6
3
9
-5
5.
Pavol Regenda
San Jose
6
6
0
6
0
6.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
7.
Erik Černák
Tampa
23
0
4
4
0
O triumfe Utahu rozhodla v podstate elitná päťka, ktorej hráči si podelili všetky štyri góly a až desať z dvanástich kanadských bodov tímu. Nick Schmaltz zaznamenal dva presné zásahy a asistenciu, kapitán Clayton Keller mal tri gólové prihrávky a ich spoluhráč z prvého útoku Lawson Crouse bilanciu 1+1.
Víťazný gól strelil obranca Sean Durzi, Michail Sergačov pridal asistenciu. „‚Schmaltzy‘ bol ako posadnutý, bol naozaj, naozaj dobrý,“ povedal tréner Utahu Andre Tourigny.
„Vyhrával súboje, jeho rýchlosť v obrane, jeho vhadzovania, jeho hra v oslabeniach, všetko. Myslím si, že všetci chalani sú teraz vyrovnaní, naozaj sa sústredia na proces, na to, čo musia urobiť,“ dodal.
Utah vyhral tretí duel v sérii, štvrtý z posledných piatich a posunul sa na ôsmu priečku Západnej konferencie.
Winnipeg ukončil hrozivú sériu
Po jedenástich prehrách sa z triumfu tešili hráči Winnipegu, ktorí pred domácimi divákmi zdolali Los Angeles 5:1. Dvoma gólmi sa na tom podieľal Mark Scheifele, brankár Eric Comrie podržal Jets 23 úspešnými zákrokmi.
„Pre všetkých to bolo mentálne, fyzicky aj emocionálne veľmi ťažké. Ale dostali sme sa cez to. Spravili sme, čo sme museli. Teraz sa musíme posunúť ďalej a stavať na tomto víťazstve,“ vyznal sa tréner Scott Arniel.
Winnipeg zároveň dosiahol prvé domáce víťazstvo od 14. decembra. „Je to obrovská úľava, veľmi sme to potrebovali,“ dodal kouč. Ďalšie góly domácich strelili Vladislav Namestnikov, Jonathan Toews a Cole Koepke, Gabriel Vilardi a Cole Perfetti mali po dve asistencie. „Dnes sme hrali opäť ako deti, veľmi sme sa bavili, užívali sme si to, opadlo viac stresu a výsledok sa dostavil,“ pochvaľoval si Comrie.
Pre Kings to bola druhá prehra za sebou, čestný gól strelil v polovici zápasu Quinton Byfield: „Boli zúfalí, chceli vyhrať. Pretlačili nás, išli do bránky tvrdšie ako my a podržal ich brankár.“
NHL - výsledky (10. január):
Chicago - Washington 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Góly: 29. Moore (Grzelcyk, Lardis) - 5. Beauvillier (Fehérváry, Carlson), 16. McMichael (Leonard), 19. Frank (Carlson, Dowd), 33. Sourdif (McMichael, Leonard), 54. Ovečkin (Fehérváry)
Brankári: Commesso - Thompson, strely na bránku: 24:24
Winnipeg - Los Angeles 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Góly: 2. Namestnikov (Stanley, Niederreiter), 19. Koepke (Samberg, Pearson), 23. Toews (Miller, Perfetti), 33. Scheifele (Connor, Vilardi), 40. Scheifele (Perfetti, Vilardi) - 30. Byfield (Ward, Foegele)
Brankári: Comrie - Kuemper, strely na bránku: 19:24
Utah - St. Louis 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Góly: 16. Schmaltz (Keller, Sergačov), 28. Crouse (Keller, Marino), 32. Durzi (Schmaltz, Crouse), 47. Schmaltz (Peterka, Keller) – 28. Sundqvist (Walker), 37. Bučněvič (Snuggerud, Thomas)
Brankári: Vejmelka - Hofer, strely na bránku: 23:28.
