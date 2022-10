V slovenskom súboji uspel Halák, bodovať dokázal len Fehérváry

NEW YORK. Piatkový program prípravných zápasov NHL ponúkol aj slovenský súboj. Vo vzájomnej konfrontácii s obrancom Šimonom Nemcom sa tešil skúsený brankár Jaroslav Halák, keďže New York Rangers zdolali New Jersey Devils 2:1.

Halák nastúpil v 33. minúte zápasu za nepriaznivého stavu 0:1 z pohľadu Rangers. Následne však zneškodnil všetkých pätnásť striel a v tretej tretine jeho tím zásluhou Panarina a Millera otočil skóre.

Nemec odohral 20 minút a 38 sekúnd - vyťažovanejší boli len dvaja hráči tímu. Po jednej strele vyslal na oboch brankárov súpera a stihol aj zblokovať zakončenie českého útočníka Filipa Chytila.