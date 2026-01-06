Dvojgólový Kelemen zariadil výhru Pardubíc. Do prázdnej bránky sa presadil Sukeľ

Miloš Kelemen oslavuje gól so spoluhráčmi.
Miloš Kelemen oslavuje gól so spoluhráčmi. (Autor: X/Dynamo Pardubice)
TASR|6. jan 2026 o 21:41
ShareTweet0

Kňažko, Kusko aj Cingel asistovali.

Slovenský útočník Miloš Kelemen bol ústrednou postavou pri triumfe hokejistov Pardubíc na ľade Sparty Praha 3:2 po predĺžení v utorkovom stretnutí 39. kola českej extraligy. Postaral sa o dva góly, vrátane víťazného v predĺžení.

Kelemen skóroval najprv v 43. minúte, keď vyrovnal na 2:2. V predĺžení následne rozhodol v 62. minúte. Pardubice si upevnili vedúcu priečku v súťaži, vedú o osem bodov pred Plzňou.

Matúš Sukeľ pomohol gólom Litvínovu k domácemu víťazstvu nad Kladnom 4:1. Presadil sa v 59. minúte do prázdnej bránky, keď už hrali hostia vabank. Severočechom však naďalej patrí posledné miesto v tabuľke, o štyri body za Mladou Boleslavou.

Česká extraliga - 39. kolo:

Verva Litvínov - Rytíři Kladno 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Góly: 12. Kaše, 13. Jurčík, 59. Sukeľ, 59. Hlava – 6. Konečný

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 4:6 (2:2, 0:2, 2:2)

Góly: 7. Abdul, 20. Lednický, 56. Hladonik, 58. Nellis (Kňažko) - 14. a 60. Filip, 8. Sedláček, 28. Měchura, 39. Petman, 49. Zámorský

HC Olomouc - HC Kometa Brno 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Góly: 13. Orsava, 47. Krastenbergs (Kusko), 48. Cosgrove (Kusko) – 25. Zohorna, 53. Stránský (Cingel)

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 2:3 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)

Góly: 24. Seppälä, 39. Němeček - 43. a 62. Kelemen, 28. Sedlák

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Miloš Kelemen oslavuje gól so spoluhráčmi.
    Miloš Kelemen oslavuje gól so spoluhráčmi.
    Dvojgólový Kelemen zariadil výhru Pardubíc. Do prázdnej bránky sa presadil Sukeľ
    dnes 21:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Dvojgólový Kelemen zariadil výhru Pardubíc. Do prázdnej bránky sa presadil Sukeľ