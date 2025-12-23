Dvorský patril k najaktívnejším hráčom. St. Louis pokračuje v kolísavých výsledkoch

TASR|23. dec 2025 o 07:07
Tampe stále chýba dlhšie zranený obranca Erik Černák.

Hokejisti Tampy Bay zdolali v nočnom zápase zámorskej NHL St. Louis 4:1. Slovenský útočník Dalibor Dvorský odohral za hostí 13:34 minút, do bodových štatistík sa nezapísal. Tampe stále chýba dlhšie zranený obranca Erik Černák. 

Darilo sa najmä obrancovi Darrenovi Raddyshovi, ktorý strelil víťazný gól a pridal dve asistencie. Ďalšie góly strelili Pontus Holmberg a Anthony Cirelli.

Štvrtý gól domácich dal Oliver Bjorkstrand, bol to preňho 400. bod v NHL. Za hostí sa presadil len obranca Justin Faulk, jeho spoluhráč Robert Thomas odohral svoj 500. zápas v profilige.

V ďalších zápasoch zdolala Philadelphia hostí z Vancouveru 5:2, Mason Marchment pomohol dvoma gólmi k víťazstvu Columbusu na ľade LA Kings 3:1.

Dva góly dal aj Jordan Eberle zo Seattlu, jeho tím zvíťazil v Anaheime tiež 3:1.

NHL - 23. december - výsledky:

Tampa Bay - St. Louis 4:1

Philadelphia - Vancouver 5:2

Anaheim - Seattle 1:3

LA Kings - Columbus 1:3

dnes 07:07
