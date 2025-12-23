Dvorský patril k najaktívnejším hráčom. St. Louis pokračuje v kolísavých výsledkoch

Hokejisti Tampy Bay zdolali v nočnom zápase zámorskej NHL St. Louis 4:1. Slovenský útočník Dalibor Dvorský odohral za hostí 13:34 minút, do bodových štatistík sa nezapísal. Tampe stále chýba dlhšie zranený obranca Erik Černák.
Darilo sa najmä obrancovi Darrenovi Raddyshovi, ktorý strelil víťazný gól a pridal dve asistencie. Ďalšie góly strelili Pontus Holmberg a Anthony Cirelli.
Štvrtý gól domácich dal Oliver Bjorkstrand, bol to preňho 400. bod v NHL. Za hostí sa presadil len obranca Justin Faulk, jeho spoluhráč Robert Thomas odohral svoj 500. zápas v profilige.
V ďalších zápasoch zdolala Philadelphia hostí z Vancouveru 5:2, Mason Marchment pomohol dvoma gólmi k víťazstvu Columbusu na ľade LA Kings 3:1.
Dva góly dal aj Jordan Eberle zo Seattlu, jeho tím zvíťazil v Anaheime tiež 3:1.
NHL - 23. december - výsledky:
Tampa Bay - St. Louis 4:1
Philadelphia - Vancouver 5:2
Anaheim - Seattle 1:3
LA Kings - Columbus 1:3
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: