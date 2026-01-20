Levice vysoko deklasovali osemnástku, Svitana sa blysom tromi bodmi

Vložený zápas Tipos SHL
JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK TAM Levice 1:8 (1:2, 0:3, 0:3)
Góly: 3. Syrný (Hazucha, Pisarčík) – 5. Sobotka (Vaňo, Bajza), 20. Telcov (Bartakovics, P. Svitana), 33. Telcov (R. Svitana, Gellen), 34. Slovák (Carey, P. Svitana), 36. Sobotka (Chlepčok, Vaňo), 42. Slovák (P. Svitana, Valent), 42. Králik (Bartakovics, Kupka), 52. Carey (Slovák, P. Svitana)
Rozhodcovia: Valo, Adamec – Drblík, Ščurka, vylúčenia: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 32
Hokejisti HK TAM Levice deklasovali vo štvrtkovom vloženom stretnutí Tipos SHL hráčov JOJ ŠPORT Slovensko 18 8:1.
Levičania nadviazali na vysoký triumf nad Považskou Bystricou (8:2) a so ziskom 69 bodov im patrí priebežné piate miesto v tabuľke o skóre za štvrtým Humenným.
Tri asistencie si v drese Levíc pripísal útočník Patrik Svitana, ktorý prišiel do nového pôsobiska v piatok z extraligových Michaloviec.