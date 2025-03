Považská Bystrica tentokrát zvládla predĺženie, Prešov kráča za jasným postupom

Peteris Skudra, hlavný tréner HC Prešov: "Odohrali sme veľmi dobrú prvú časť, ale inkasovaný gól šesť sekúnd pred koncom je trochu sklamaním. V závere tretín musíme byť lepší. Možno sme očakávali, že to bude ľahké. Musím udeliť kredit súperovi, jeho hráči bojovali do konca a hrali fyzicky. Pozrieme sa aj na nejaké detaily pri bránení oslaboviek. Celkovo bol pre nás zápas dobrou skúškou. V budúcnosti nás čakajú fyzicky náročnejšie stretnutia a my musíme vyhrávať rôzne typy zápasov. Niektoré totiž budú otvorenejšie, ďalšie fyzickejšie. Dnes som získal viac informácií o chlapcoch a aj o tíme. Stále sa totiž učíme. Po druhej tretine som sa s hráčmi rozprával, čo potrebujeme zlepšiť a som rád, že v záverečnom dejstve sme našli spôsob, ako doklepnúť duel k víťazstvu."

Martin Baran, hlavný tréner HK TAM Levice: "Po prvej tretine sme prehrávali o tri góly, ale nemyslím si, že to bolo až také zlé. Dostávame pomerne lacné góly, aj keď súper má v útoku veľkú kvalitu. Zápas sa nám podarilo zdramatizovať, škoda gólu pred koncom druhej časti z presilovky. Stretnutie sa dohrávalo v trochu nervóznejšom duchu, ale je to play off. Keď sa hrá fér, nech sa hrá tvrdo. Verím, že súpera doma viac potrápime."