Schyľovalo sa k veľkému prekvapeniu. Kanada však strelila osem gólov za 13 minút

Radosť hokejistov Kanady.
Radosť hokejistov Kanady. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|12. aug 2025 o 18:11
ShareTweet0

Po druhej tretine bol stav 0:1.

BRNO. Hokejisti Kanady zvíťazili nad Švajčiarskom 9:1 v druhý deň prestížneho turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup.

Kanaďania však ešte po druhej tretine viedli len o jeden gól. V poslednej časti strelili outsiderovi osem gólov v priebehu trinástich minút.

Hlinka Gretzky Cup - skupina A

Švajčiarsko - Kanada 1:9 (0:0, 0:1, 1:8)

Góly: 54. Lutz (Berger) – 21. Zhilkin (Belchetz, DuPont), 47. Preston (M. Ruck), 47. Zhilkin (Mbuyi, Lawrence), 48. Valentini (Rousseau), 49. Preston, 54. Preston (M. Ruck), 56. Valentini (Chartrand, Rudolph), 58. Belchetz (Di Iorio, Fitzgerald), 60. Lin

Tabuľka skupiny A

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Kanada

2

2

0

0

0

14:4

6

2.

Česko

1

1

0

0

0

6:2

3

3.

Fínsko

1

0

0

0

1

3:5

0

4.

Švajčiarsko

2

0

0

0

2

3:15

0

Reprezentácie

    Hokejisti Švédska do 18 rokov.
    Hokejisti Švédska do 18 rokov.
    Švédi rozohrali zápas zle. S Američanmi následne otočili v poslednej tretine
    dnes 18:21
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Schyľovalo sa k veľkému prekvapeniu. Kanada však strelila osem gólov za 13 minút