Schyľovalo sa k veľkému prekvapeniu. Kanada však strelila osem gólov za 13 minút

BRNO. Hokejisti Kanady zvíťazili nad Švajčiarskom 9:1 v druhý deň prestížneho turnaja hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup.
Kanaďania však ešte po druhej tretine viedli len o jeden gól. V poslednej časti strelili outsiderovi osem gólov v priebehu trinástich minút.
Hlinka Gretzky Cup - skupina A
Švajčiarsko - Kanada 1:9 (0:0, 0:1, 1:8)
Góly: 54. Lutz (Berger) – 21. Zhilkin (Belchetz, DuPont), 47. Preston (M. Ruck), 47. Zhilkin (Mbuyi, Lawrence), 48. Valentini (Rousseau), 49. Preston, 54. Preston (M. Ruck), 56. Valentini (Chartrand, Rudolph), 58. Belchetz (Di Iorio, Fitzgerald), 60. Lin
Tabuľka skupiny A
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Kanada
2
2
0
0
0
14:4
6
2.
Česko
1
1
0
0
0
6:2
3
3.
Fínsko
1
0
0
0
1
3:5
0
4.
Švajčiarsko
2
0
0
0
2
3:15
0