VIDEO: Rantanen je nezastaviteľný. Winnipeg vyraboval hetrikom za osem minút

„Musel som sa neustále sústrediť a byť pripravený. Je to iná výzva, než keď nastupujete každý večer. Myslím, že som spravil všetko pre to, aby som sa dostal do tejto pozície,“ konštatoval Woll.

Jeho náprotivok Sergej Bobrovskij mal v bránke hostí 80-percentnú úspešnosť zákrokov. Oba úvodné zápasy série sa skončili tesným víťazstvom Toronta. Panthers v nich inkasovali dokopy sedem gólov.

„Ich najväčšia hrozba je v útoku. Myslím si, že sme im dali veľa príležitostí na to, aby niečo vytvorili a využili to. Ukazuje to, akí sú nebezpeční. Nepotrebujú veľa šancí na to, aby skórovali. Do ďalších zápasov musíme byť istejší v obrane,“ konštatoval útočník Floridy Brad Marchand.

Tretí zápas série je na programe v noci na sobotu na ľade Floridy, ktorá ešte nikdy nezvíťazila v sérii, v ktorej prehrávala 0:2 na zápasy.

Rantanen zažiaril ďalším hetrikom

Dallas prehrával na ľade Winnipegu od 24. minúty 0:1 po góle Nina Niederreitera, no potom začal úradovať Rantanen.

Na tzv. čistý hetrik mu stačilo osem minút, keď najskôr zblízka doťukol odrazený puk do bránky domácich, neskôr tečoval strelu Thomasa Harleyho a vydarený úsek uzavrel v presilovke po tom, čo si jeden z hráčov Jets stečoval jeho prihrávku do vlastnej bránky.

VIDEO: Hetrik Rantanena proti Winnipegu