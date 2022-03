Famózny Halák vychytal silné Colorado, bol prvou hviezdou zápasu

"Vždy je skvelé vyhrať, nikdy to neomrzí," povedal po zápase. "Pomohlo nám, že sme sa držali našej hry."

NEW YORK. Slovenský brankár Jaroslav Halák odchytal celý zápas po prvý raz od 31. januára. Bol víťazný.

"Nevedel som, čo bude, či zostanem tu, alebo budem pokračovať inde," vrátil sa k uzávierke prestupov. "Dnes už je to jasné, a tak sa sústredím na Vancouver a na to, aby som chytal, ako najlepšie viem, keď dostanem šancu."

Novinári sa vrátili aj k momentu z nedávneho víkendu. Jaroslav Halák a Bruce Boudreau mali slovnú výmenu cez celú striedačku. Médiá i fanúšikovia v nej videli brankárovu frustráciu z toho, že má striedať nepresvedčivého Thatchera Demka.

Halák sa obhájil takto: "Povedali mi, že pôjdem chytať. Nerozumel som dobre, tak som sa opýtal, či som počul dobre, a to je všetko. Nechcem byť súčasťou kontroverzie. Bolo to koučovo rozhodnutie, takže som to rešpektoval."