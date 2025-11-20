Fehérváry odohral výborný zápas. Bol pri štyroch góloch a vylepšil si osobný rekord

Martin Fehérváry
Martin Fehérváry (Autor: SITA/AP)
TASR|20. nov 2025 o 07:11
Washington na domácom ľade vysoko zdolal Edmonton.

Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NHL nad Edmontonom 7:4.

Dvoma gólmi sa na triumfe domácich podieľal mladík Ryan Leonard, ďalšie dva presné zásahy pridal v závere do prázdnej bránky Tom Wilson.

Calgary bez zranených slovenských útočníkov Martina Pospíšila a Samuela Honzeka uspelo na ľade Buffala 6:2.

Capitals dosiahli druhé víťazstvo za sebou. Už v 7. minúte viedli 2:0 a hoci sa Edmonton doťahoval, nedovolili mu vyrovnať.

Kapitán Alexander Ovečkin skóroval v treťom zápase v rade, Connor McMichael a John Carlson prispeli k triumfu zhodne tromi asistenciami.

Fehérváry, ktorý nastúpil v prvej obrannej dvojici s Johnom Carlsonom, počas 19:24 min. na ľade vyslal dve strely na bránku, zblokoval tri strely súpera a pripísal si až štyri plusové body - najviac v jeho profiligovej kariére.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Šimon Nemec

New Jersey

19

4

8

12

+5

2.

Juraj Slafkovský

Montreal

19

6

3

9

+6

3. 

Martin Fehérváry

Washington

20

1

5

6

+9

4.

Samuel Honzek

Calgary

18

2

2

4

+1

5.

Dalibor Dvorský

St. Louis

10

3

0

3

-4

6.

Erik Černák

Tampa

18

0

3

3

-1

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

„Máme talentovaný tím, ktorý robí správne rozhodnutia. Z môjho pohľadu to bol jeden z najťažších zápasov v tejto sezóne. Chalani si zaslúžia uznanie, držali sme sa a našli sme cestu k výhre. Tieto dva body sú dôležité,“ uviedol pre oficiálnu webstránku súťaže brankár Washingtonu Logan Thompson.

Oilers prehrali tretí z uplynulých štyroch zápasov, nestačili im ani dva góly obrancu Darnella Nursea. Leon Draisaitl zaznamenal gól a asistenciu a Connor McDavid mal dve asistencie.

Kouč Buffala skritizoval hráčov

Najhorší tím súťaže Calgary zlomil najslabší tím Západnej konferencie Buffalo v tretej tretine, ktorú vyhral 4:0. Joel Farabee sa na víťazstve podieľal dvoma gólmi, Rasmus Andersson nazbieral gól a dve asistencie a Matt Coronato a Morgan zaznamenali zhodne gól a asistenciu.

„Úprimne, veľmi sa mi pozdáva táto aréna. Myslím si, že vždy tu hrám dobre a je tu dobrá energia,“ povedal dvojgólový Farabee.

Kouč Buffala Lindy Ruff skritizoval výkon svojho tímu: „Niet veľmi koho pochváliť. Ak by sme si mali rozobrať každý inkasovaný gól, tak vždy nás niekto pretlačil, vždy sme prehrali nejaký súboj. Nečakal som to. V prvých tretinách je potrebné ukázať, že ste fyzickým tímom, čo sme však nerobili. Zdolali nás v súbojoch o puk a z toho pramenili góly.“

Minnesota zvíťazila nad Carolinou 4:3 po samostatných nájazdoch, jediným úspešným exekútorom v rozstrele bol domáci Matt Boldy. Hurricanes predtým využili početnú výhodu a 66 sekúnd pred koncom poslal duel do predĺženia Jackson Blake.

Wild však podržal v bránke Jesper Wallstedt 42 zákrokmi, navyše v nájazdoch ani raz neinkasoval. Gólom a asistenciou sa pod víťazstvo podpísal Mats Zuccarello. Pre Minnesotu to bolo šieste stretnutie v sérii, v ktorom dokázala bodovať.

Anaheim má skvelú formu

Anaheim zdolal Boston 4:3, víťazný gól Ducks strelil v 57. minúte obranca Ian Moore. „Medveďom“ nestačili ani dva presné zásahy Morgana Geekieho, na konte má už celkovo 14 gólov a dotiahol sa na streleckých lídrov súťaže Nathana MacKinnona a Leona Draisaitla.

Ducks tešia svojich fanúšikov, doma natiahli víťaznú sériu už na šesť zápasov. Naopak Bruins sa aktuálne výsledkovo nedarí.

„Je to frustrujúce. Boli sme v zápase, až na záverečných 10 minút. Hnevá to, keď prehráte zápas opäť v záverečnej päťminútovke,“ poskytol svoj pohľad brankár Bostonu Joonas Korpisalo.

Kanadské bodovanie NHL

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Nathan MacKinnon

Colorado

19

14

19

33

+19

2.

Connor McDavid

Edmonton

22

9

23

32

-5

3.

Macklin Celebrini

San Jose

20

13

17

30

+4

4.

Conor Bedard

Chicago

19

13

16

29

+10

5.

Mark Scheifele

Winnipeg

19

11

16

27

+6

Kanadské bodovanie NHL

NHL - výsledky, 20. november:

Washington Capitals - Edmonton Oilers 7:4 (3:2, 1:0, 3:2)

Góly: 3. Protas (Carlson, Sourdif), 7. Ovečkin (Chychrun, Roy), 11. Leonard (McMichael, Carlson), 32. Leonard (McMichael), 47. Beauvilier (Strome, Chychrun), 59. Wilson (McMichael, Carlson), 60. Wilson - 8. Nurse (McDavid, Draisaitl), 13. Nurse (Hyman), 43. Tomášek (Mangiapane, Janmark), 48. Draisaitl (McDavid, Bouchard)

Brankári: Thompson - Skinner, strely na bránku: 21:30

Buffalo Sabres - Calgary Flames 2:6 (0:2, 2:0, 0:4)

Góly: 31. Samuelsson, 36. Thompson (Samuelsson, Dahlin) - 6. Andersson (Šarangovič, Bahl), 13. Farabee (Kadri, Šarangovič), 43. Frost (Huberdeau, Coronato), 48. Backlund (Andersson), 50. Farabee (Andersson, Kadri), 58. Coronato (Huberdeau, Frost)

Brankári: Ellis - Cooley, strely na bránku: 30:35

Minnesota Wild - Carolina Hurricanes 4:3 pp a sn (2:0, 0:1, 1:2, 0:0 - 1:0)

Góly: 2. Faber (Zuccarello, Jurov), 12. Boldy, 41. Zuccarello (Kaprizov, Jurov), rozh. nájazd Boldy - 35. Blake (Walker, Stankoven), 47. Aho (Svečnikov, Jarvis), 59. Blake (Ehlers, Gostisbehere)

Brankári: Wallstedt - Andersen, strely na bránku: 18:45

Anaheim Ducks - Boston Burins 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Góly: 3. Harkins (Johnston, Nesterenko), 7. Gudas (McTavish, Sennecke), 34. Strome (McTavish, Gauthier), 57. Moore (Carlsson, Terry) - 15. Geekie (H. Lindholm, Zacha), 39. Eyssimont (Zadorov), 48. Geekie (Pastrňák, H. Lindholm)

Brankári: Dostál - Korpisalo, strely na bránku: 33:39

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

