Fehérváry odohral výborný zápas. Bol pri štyroch góloch a vylepšil si osobný rekord

Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NHL nad Edmontonom 7:4.
Dvoma gólmi sa na triumfe domácich podieľal mladík Ryan Leonard, ďalšie dva presné zásahy pridal v závere do prázdnej bránky Tom Wilson.
Calgary bez zranených slovenských útočníkov Martina Pospíšila a Samuela Honzeka uspelo na ľade Buffala 6:2.
Capitals dosiahli druhé víťazstvo za sebou. Už v 7. minúte viedli 2:0 a hoci sa Edmonton doťahoval, nedovolili mu vyrovnať.
Kapitán Alexander Ovečkin skóroval v treťom zápase v rade, Connor McMichael a John Carlson prispeli k triumfu zhodne tromi asistenciami.
Fehérváry, ktorý nastúpil v prvej obrannej dvojici s Johnom Carlsonom, počas 19:24 min. na ľade vyslal dve strely na bránku, zblokoval tri strely súpera a pripísal si až štyri plusové body - najviac v jeho profiligovej kariére.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Šimon Nemec
New Jersey
19
4
8
12
+5
2.
Juraj Slafkovský
Montreal
19
6
3
9
+6
3.
Martin Fehérváry
Washington
20
1
5
6
+9
4.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
5.
Dalibor Dvorský
St. Louis
10
3
0
3
-4
6.
Erik Černák
Tampa
18
0
3
3
-1
„Máme talentovaný tím, ktorý robí správne rozhodnutia. Z môjho pohľadu to bol jeden z najťažších zápasov v tejto sezóne. Chalani si zaslúžia uznanie, držali sme sa a našli sme cestu k výhre. Tieto dva body sú dôležité,“ uviedol pre oficiálnu webstránku súťaže brankár Washingtonu Logan Thompson.
Oilers prehrali tretí z uplynulých štyroch zápasov, nestačili im ani dva góly obrancu Darnella Nursea. Leon Draisaitl zaznamenal gól a asistenciu a Connor McDavid mal dve asistencie.
Kouč Buffala skritizoval hráčov
Najhorší tím súťaže Calgary zlomil najslabší tím Západnej konferencie Buffalo v tretej tretine, ktorú vyhral 4:0. Joel Farabee sa na víťazstve podieľal dvoma gólmi, Rasmus Andersson nazbieral gól a dve asistencie a Matt Coronato a Morgan zaznamenali zhodne gól a asistenciu.
„Úprimne, veľmi sa mi pozdáva táto aréna. Myslím si, že vždy tu hrám dobre a je tu dobrá energia,“ povedal dvojgólový Farabee.
Kouč Buffala Lindy Ruff skritizoval výkon svojho tímu: „Niet veľmi koho pochváliť. Ak by sme si mali rozobrať každý inkasovaný gól, tak vždy nás niekto pretlačil, vždy sme prehrali nejaký súboj. Nečakal som to. V prvých tretinách je potrebné ukázať, že ste fyzickým tímom, čo sme však nerobili. Zdolali nás v súbojoch o puk a z toho pramenili góly.“
Minnesota zvíťazila nad Carolinou 4:3 po samostatných nájazdoch, jediným úspešným exekútorom v rozstrele bol domáci Matt Boldy. Hurricanes predtým využili početnú výhodu a 66 sekúnd pred koncom poslal duel do predĺženia Jackson Blake.
Wild však podržal v bránke Jesper Wallstedt 42 zákrokmi, navyše v nájazdoch ani raz neinkasoval. Gólom a asistenciou sa pod víťazstvo podpísal Mats Zuccarello. Pre Minnesotu to bolo šieste stretnutie v sérii, v ktorom dokázala bodovať.
Anaheim má skvelú formu
Anaheim zdolal Boston 4:3, víťazný gól Ducks strelil v 57. minúte obranca Ian Moore. „Medveďom“ nestačili ani dva presné zásahy Morgana Geekieho, na konte má už celkovo 14 gólov a dotiahol sa na streleckých lídrov súťaže Nathana MacKinnona a Leona Draisaitla.
Ducks tešia svojich fanúšikov, doma natiahli víťaznú sériu už na šesť zápasov. Naopak Bruins sa aktuálne výsledkovo nedarí.
„Je to frustrujúce. Boli sme v zápase, až na záverečných 10 minút. Hnevá to, keď prehráte zápas opäť v záverečnej päťminútovke,“ poskytol svoj pohľad brankár Bostonu Joonas Korpisalo.
Kanadské bodovanie NHL
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Nathan MacKinnon
Colorado
19
14
19
33
+19
2.
Connor McDavid
Edmonton
22
9
23
32
-5
3.
Macklin Celebrini
San Jose
20
13
17
30
+4
4.
Conor Bedard
Chicago
19
13
16
29
+10
5.
Mark Scheifele
Winnipeg
19
11
16
27
+6
NHL - výsledky, 20. november:
Washington Capitals - Edmonton Oilers 7:4 (3:2, 1:0, 3:2)
Góly: 3. Protas (Carlson, Sourdif), 7. Ovečkin (Chychrun, Roy), 11. Leonard (McMichael, Carlson), 32. Leonard (McMichael), 47. Beauvilier (Strome, Chychrun), 59. Wilson (McMichael, Carlson), 60. Wilson - 8. Nurse (McDavid, Draisaitl), 13. Nurse (Hyman), 43. Tomášek (Mangiapane, Janmark), 48. Draisaitl (McDavid, Bouchard)
Brankári: Thompson - Skinner, strely na bránku: 21:30
Buffalo Sabres - Calgary Flames 2:6 (0:2, 2:0, 0:4)
Góly: 31. Samuelsson, 36. Thompson (Samuelsson, Dahlin) - 6. Andersson (Šarangovič, Bahl), 13. Farabee (Kadri, Šarangovič), 43. Frost (Huberdeau, Coronato), 48. Backlund (Andersson), 50. Farabee (Andersson, Kadri), 58. Coronato (Huberdeau, Frost)
Brankári: Ellis - Cooley, strely na bránku: 30:35
Minnesota Wild - Carolina Hurricanes 4:3 pp a sn (2:0, 0:1, 1:2, 0:0 - 1:0)
Góly: 2. Faber (Zuccarello, Jurov), 12. Boldy, 41. Zuccarello (Kaprizov, Jurov), rozh. nájazd Boldy - 35. Blake (Walker, Stankoven), 47. Aho (Svečnikov, Jarvis), 59. Blake (Ehlers, Gostisbehere)
Brankári: Wallstedt - Andersen, strely na bránku: 18:45
Anaheim Ducks - Boston Burins 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Góly: 3. Harkins (Johnston, Nesterenko), 7. Gudas (McTavish, Sennecke), 34. Strome (McTavish, Gauthier), 57. Moore (Carlsson, Terry) - 15. Geekie (H. Lindholm, Zacha), 39. Eyssimont (Zadorov), 48. Geekie (Pastrňák, H. Lindholm)
Brankári: Dostál - Korpisalo, strely na bránku: 33:39
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: