VIDEO: Natiahol sa ako špagát. Brankár Floridy kandiduje na zákrok roka

Sergej Bobrovskij a jeho zákrok proti Utahu
Sergej Bobrovskij a jeho zákrok proti Utahu (Autor: screenshot)
11. dec 2025 o 07:09
Panthers vyhrali tretíkrát za sebou.

Hokejisti Floridy zvíťazili na ľade Utahu 4:3. Mammoth prehrali po šiesty raz z posledných ôsmich zápasov a v tabuľke Západnej konferencie klesli na desiate miesto.

Český gólman Karel Vejmelka naskočil v bránke Utahu druhýkrát za sebou a opäť nedokázal vytiahnuť svoju úspešnosť nad 90 percent. Z 36 striel za svoj chrbát pustil štyri puky a jeho úspešnosť sa zastavila na čísle 88,9 percenta.

Utahu k bodom nestačili ani dva presné zásahy Dylana Guenthera. Výhru Floridu riadil dvoma gólmi a asistenciou Sam Bennett a Panthers aj vďaka nemu vyhrali tretíkrát za sebou.

V Bráne Floridy pripomenul svoje schopnosti Sergej Bobrovskij. Útočníci Utahu išli dvaja na jedného, no Rus vytiahol skvelý zákrok a zabránil gólu.

VIDEO: Zákrok Bobrovského proti Utahu

Hokejisti Detroitu Red Wings vyhrali na ľade Calgary Flames 4:3. V zostave domácich chýbali zranení Slováci Martin Pospíšil a Samuel Honzek.

Víťazný gól Red Wings strelil Dylan Larkin, keď v 30. minúte upravil na priebežných 4:0. Najaktívnejším z jeho tímu bol Alex DeBrincat s dvoma gólmi a asistenciou. Hostí podržal aj brankár

John Gibson, ktorý zaznamenal 34 zákrokov a mal tak 91,90-percentnú úspešnosť.

NHL - 11. december - výsledky:

Chicago - NY Rangers 3:0

Calgary - Detroit 3:4

Utah - Florida 3:4

Seattle - Los Angeles 1:1 x

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Sergej Bobrovskij a jeho zákrok proti Utahu
Sergej Bobrovskij a jeho zákrok proti Utahu
VIDEO: Natiahol sa ako špagát. Brankár Floridy kandiduje na zákrok roka
dnes 07:09
