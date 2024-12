Žiar predviedol parádnu otočku v súboji o druhú priečku, hetrikom sa blysol Stümpel

Jerguš Bača, hlavný tréner HK Žiar nad Hronom: „Dnes to bolo vydreté víťazstvo, pretože Dubnica hrala veľmi organizovane, veľmi dobre. Dvakrát v zápase sme prehrávali či 1:3, alebo po druhej tretine 3:4, no tá viera vo víťazstvo tam bola a mali sme dobre nastavené hlavy. Sme veľmi radi za toto víťazstvo pred prestávkou, ale ešte raz opakujem, bolo vydreté, Dubnica hrala veľmi dobre."

Peter Kopecký, asistent trénera TSS GROUP Dubnica: „Bohužiaľ, dostať päť gólov od takéhoto súpera je veľa. Prehrali sme si to vlastnou nezodpovednosťou. Do tretej tretiny sme išli za stavu 4:3, chceli sme to udržať, prípadne dať gól navyše, no stal sa presný opak. Po individuálnych chybách sme dvakrát inkasovali, a to by sa takému mužstvu ako sme my, nemalo stávať. Hrali sme dobre, na prvú ligu slušný výkon oboch mužstiev. Využili sme presilovky, ale dnes nám chýbalo väčšie chcenie a v tom mal Žiar navrch."