Šláger kola rozhodol jediný gól, Dubnica odčinila prehru a je opäť na čele

Leo Gudas, hlavný tréner HK Skalica: "Myslím si, že dnes sme hrali perfektne prvú tretinu a potom sme to trochu pokazili v druhej a tretej tretine. Získali sme však tri body a sme za to radi, pretože nás to posúva v tabuľke vyššie."

Dušan Kobeľa, hlavný tréner HK STEEL TEAM Trebišov: "Mali sme veľmi zlý začiatok. Neviem, či hráči v prvej tretine už mysleli na reprezentačnú prestávku, alebo to bolo spôsobené dlhou cestou. V druhej tretine súper poľavil a trochu nás podcenil, čo sme využili jedným gólom. Tretia tretina bola vyrovnanejšia. Domáci nám pomohli vlastným gólom, bohužiaľ, na body to nevyšlo. Ešte skôr, ako sme sa dostali k power play, sme inkasovali a potom sa už len dohrávalo."