Hokejisti Skalice vyhrali svoj siedmy zápas v rade. Zdolali druhý tím tabuľky a predbehli ho

Dušan Kobeľa, asistent trénera Trebišov: "My sme vedeli, že nás čaká kvalitný súper. Naším zámerom bolo hrať na štyri formácie a ukorčuľovať súpera, ktorý prišiel s troma päťkami. To sa nám zo začiatku vcelku darilo. Druhá tretina už patrila hosťom. Inkasovali sme gól po nie celkom dôraznej robote. Tretia tretina bola vabank. Nám sa podarilo využiť presilovku, vedenie sme ale neudržali. Škoda, získali sme jeden bod, no mohli sme získať aj dva, alebo aj tri. Predĺženie je už vabank. Nám sa nepodarilo využiť presilovku a potom sme za to pykali."



Vladimír Matejov, tréner Topoľčany: "Ja by som chcel svojich zverencov pochváliť. Bojovali až do konca a podarilo sa im vyrovnať. Nevyzeralo to s nami dobre, keď sme tri minúty pred koncom inkasovali druhý gól v oslabení. Podarilo sa nám ale vyrovnať. Podarilo sa nám aj dobre ubrániť oslabovku na začiatku predĺženia. Myslím si, že zápas mal dobrú úroveň. Dobre chytali brankári, hráči hrali dobre takticky. Som rád, že sme takto ďaleko necestovali nadarmo a domov si vezieme dva body."