VIDEO: Nemec dostal najväčší priestor za posledné týždne, Devils utrpeli ďalšiu prehru

NEW YORK. Hokejisti New Jersey Devils v zostave so Šimonom Nemcom prehrali v sobotňajšom zápase NHL s Carolinou 2:4.

Slovenský obranca nastúpil v tretej obrannej dvojici, na ľade strávil 21:14 minút, najviac za posledné tri týždne. Taktiež si odsedel menší trest za hrubosť. Devils prehrali štvrtý z uplynulých piatich duelov.

Hráči Buffala triumfovali nad Edmontonom 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Dosiahli tak prvé víťazstvo po troch prehrách, Oilers prehrali druhý zápas po sebe.