Nemec sa vrátil do AHL a zvíťazil. Regenda nebodoval po štyroch zápasoch

NEW YORK. Obranca Šimon Nemec sa po vypadnutí vo štvrťfinále MS do 20 rokov vrátil do AHL. V prvom zápase po príchode do Uticy sa tešil z výhry.

Comets zdolali Hartford 3:2 po samostatných nájazdoch. Dvojka draftu zaznamenala plusový bod, štyrikrát ohrozila súperovu bránu.

Výhru si pripísal aj Pavol Regenda. Útočník San Diega ukončil stretnutie proti Milwaukee s pluskou, avšak prišiel o štvorzápasovú bodovú šnúru.

Samuel Kňažko nebodoval pri výhre Clevelandu 5:3 a kanadské bodovanie si nerozšírili ani Kelemen, Studenič a Chromiak.