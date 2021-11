Tatar nebodoval, Halák nechytal. Connor McDavid predviedol genialitu

NEW YORK. Hokejisti New Jersey Devils v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v zámorskej NHL na ľade Los Angeles Kings 2:3 po predĺžení.

O štvrtom triumfe Los Angeles za sebou rozhodol v 42. sekunde predĺženia Alex Iafallo. Aspoň bod pre "diablov" zariadil 24 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času vyrovnávajúcim gólom na 2:2 český útočník Pavel Zacha.

Tatar odohral v drese hostí 12:26 min, pripísal si dve trestné minúty a dva "hity".