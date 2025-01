VIDEO: Kučerov hviezdil proti tímu draftovej jednotky. Mladý Kanaďan odohral životný zápas

"Je veľmi ťažké vyhrávať. Bolo ťažké sa dostať do tempa, ale chalani boli motivovaní, najmä keď sa im už niekoľko dní nepodarilo bodovať. Museli sme dať do toho veľa energie a to sa nám podarilo. To je to, čo si môžete želať od tímu.

Nevzdávať sa a bojovať. Som hrdý na našu snahu, hlavne v tretej tretine. Boli sme blízko, potrebovali sme jeden gól.

Mohol prísť v prvej alebo v poslednej minúte, teraz prišiel v poslednej minúte. To sme potrebovali," citovala trénera Lightning Jona Coopera oficiálna stránka súťaže.