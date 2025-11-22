VIDEO: Detroitu sa podarilo otočiť duel na domácom ľade. Hrdinom sa stal americký útočník

Detroit Red Wings oslavuje víťazstvo.
Detroit Red Wings oslavuje víťazstvo. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. nov 2025 o 22:44
„Červené krídla“ dosiahli tretie víťazstvo za uplynulé štyri zápasy.

NEW YORK. Hokejisti Detroitu triumfovali v sobotňajšom zápase NHL nad Columbusom 4:3 po predĺžení, hoci ešte v 51. minúte prehrávali 1:3.

O vyrovnanie sa postarali gólmi obrancovia Ben Chiarot a Moritz Seider a o víťazstve Red Wings rozhodol v druhej minúte extra času Alex DeBrincat.

„Červené krídla“ dosiahli tretie víťazstvo za uplynulé štyri zápasy.

NHL - 22. november

Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets 4:3 pp (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)

Góly: 21. Raymond, 51. Chiarot (Kane, Seider), 54. Seider (Finnie, Danielson), 62. DeBrincat (Chiarot, Kane) - 14. Fantilli (Werenski, Monahan), 21. Wood (Mateychuk, Severson), 49. Werenski (Provorov, Sillinger)

Brankári: Talbot - Greaves, strely na bránku: 33:33


Detroit Red Wings oslavuje víťazstvo.
Detroit Red Wings oslavuje víťazstvo.
VIDEO: Detroitu sa podarilo otočiť duel na domácom ľade. Hrdinom sa stal americký útočník
dnes 22:44
