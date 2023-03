Fehérváry sa vybral pred bránu a strelil gól, zápas ovládol vo fyzickej hre

NEW YORK. Hokejisti Washingtonu Capitals nezvládli domáci duel proti St. Louis Blues. Prehrali jednoznačne o tri góly 2:5.

Stratili tak dôležité body v boji o voľnú kartu do play off, za konkurentmi Pittsburghom a New Yorkom Islanders naďalej zaostávajú o päť bodov.

Za domácich nastúpil slovenský zadák Martin Fehérváry. Strelil aj gól, keď si nakorčuľoval do voľného priestoru a dostal nádhernú prihrávku od Alexejeva.

VIDEO: Gól Martina Fehérváryho proti St. Louis