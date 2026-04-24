Dallas stále trápi absencia fínskeho centra. Vynechal už viac ako 20 zápasov

Roope Hintz. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. apr 2026 o 10:10
Zámorský hokejový klub Dallas Stars sa musí aj vo štvrtom zápase série prvého kola NHL proti Minnesote Wild zaobísť bez služieb útočníka Roopeho Hintza. Otázny je jeho štart aj v piatom zápase.

V stredu to zámorským médiám povedal tréner „hviezd" Glen Gulutzan. Ďalej uviedol, že fínsky center už korčuľuje, ale do zápasovej akcie ešte nenaskočí a neodcestuje do Minnesoty.

Hintz utrpel zranenie dolnej časti tela 6. marca pri kolízii s útočníkom Colorada Avalanche Nathanom MacKinnonom.

Odvtedy vynechal už 23 zápasov, z toho dvadsať v závere základnej časti. Stars počas jeho absencie mali úspešnú bilanciu 12-6-2 a v play off sérii vedú nad Wild 2:1, hoci prehrávali 0:1.

Posledný zápas rozhodol v druhom predĺžení v presilovke Wyatt Johnston. Séria pokračuje v sobotu o 23:30 SELČ na ľade Wild.

