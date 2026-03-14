VIDEO: Ottawa vynulovala Anaheim. V boji o play-off sa priblížila k súperom

Hokejisti Ottawy Senators zvíťazili v sobotňajšom zápase NHL nad Anaheimom Ducks 2:0.
Góly domácich strelili v druhej tretine Michael Amadio a v oslabení obranca Thomas Chabot, pri oboch zásahoch asistoval Shane Pinto.
Brankár Linus Ullmark vykryl všetkých 23 striel „káčerov“, dosiahol druhé čisté konto v sezóne a celkovo 14. v profiligovej kariére.
„Senátori“ si polepšili v boji o play off, vo Východnej konferencii strácali na pozíciu Bostonu s druhou voľnou kartou priebežne tri body. Ducks zostali na čele Pacifickej divízie o bod pred Vegas Golden Knights.
NHL - sobota, 14. marec
Ottawa Senators - Anaheim Ducks 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Góly: 24. Amadio (Pinto, Cousins), 30. Chabot (Pinto)
Brankári: Ullmark - Husso, strely na bránku: 29:23
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: