VIDEO: Ottawa vynulovala Anaheim. V boji o play-off sa priblížila k súperom

Ville Husso a Dylan Cozens. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|14. mar 2026 o 20:57
Brankár Linus Ullmark dosiahol druhé čisté konto v sezóne.

Hokejisti Ottawy Senators zvíťazili v sobotňajšom zápase NHL nad Anaheimom Ducks 2:0.

Góly domácich strelili v druhej tretine Michael Amadio a v oslabení obranca Thomas Chabot, pri oboch zásahoch asistoval Shane Pinto.

Brankár Linus Ullmark vykryl všetkých 23 striel „káčerov“, dosiahol druhé čisté konto v sezóne a celkovo 14. v profiligovej kariére.

„Senátori“ si polepšili v boji o play off, vo Východnej konferencii strácali na pozíciu Bostonu s druhou voľnou kartou priebežne tri body. Ducks zostali na čele Pacifickej divízie o bod pred Vegas Golden Knights.

NHL - sobota, 14. marec

Ottawa Senators - Anaheim Ducks 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Góly: 24. Amadio (Pinto, Cousins), 30. Chabot (Pinto)

Brankári: Ullmark - Husso, strely na bránku: 29:23


