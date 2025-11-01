VIDEO: Fehérváry patril k najlepším v tíme, Washington však opäť zaváhal

WASHINGTON. Hokejisti Washingtonu Capitals prehrali v zámorskej NHL tretí zápas za sebou. V noci na sobotu podľahli New Yorku Islanders 1:3.
Slovenský obranca domácich Martin Fehérváry odohral viac ako 20 minút, do kanadského bodovania sa nezapísal.
Washington dosiahol v uplynulých troch stretnutiach spolu iba dva góly. Proti „ostrovanom“ síce otvoril skóre v prostrednej časti hry Tom Wilson, brankára hostí Iľju Sorokina však už potom nikto z jeho tímu nedokázal prekonať.
Jean-Gabriel Pageau a Bo Horvat otočili skóre a Mathew Barzal spečatil triumf hostí gólom do prázdnej bránky.
Fehérváry mal minutáž 20:27 a so štyrmi zblokovanými strelami bol lídrom svojho tímu v tejto štatistike.
Český útočník Martin Nečas oslávil podpis novej lukratívnej zmluvy s Coloradom trojbodovým zápisom.
Gólom a dvoma asistenciami pomohol Avalanche k víťazstvu na ľade Vegas 4:2.
Bol to jeho prvý zápas os štvrtkovej dohody na osemročnom kontrakte v celkovej hodnote 92 miliónov dolárov.
Jeho spoluhráč Cale Makar si pripísal gól a asistenciu, rovnakú bilanciu mali v drese domácich Tomáš Hertl a Mitch Marner.
Anaheim uspel v domácom súboji s Detroitom 5:2 a pripísal si štvrté víťazstvo z uplynulých piatich stretnutí.
Dvadsaťročný švédsky center Leo Carlsson sa na tom podieľal štyrmi bodmi (1+3).
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Šimon Nemec
New Jersey
9
0
7
7
+1
2.
Juraj Slafkovský
Montreal
11
5
1
6
+4
3.
Martin Fehérváry
Washington
11
1
3
4
+1
4,
Samuel Honzek
Calgary
9
1
1
2
-2
5.
Erik Černák
Tampa
10
0
2
2
-3
NHL - výsledky 1. november:
Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Góly: 43. Hertl (Theodore, Marner), 53. Marner (Hertl, Hutton) – 1. Nečas (Makar, Toews), 25. Nelson (Drury), 51. Burns (Nečas), 59. Makar (Nečas, MacKinnon)
Brankári: Lindbom - Wedgewood, strely na bránku: 23:26
Washington Capitals – New York Islanders 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly: 25. Wilson (Chychrun, M. Roy) – 35. Pageau (Holmström), 45. Horvat (Heineman, Pulock), 59. Barzal (Pelech)
Brankári: Thompson - Sorokin, strely na bránku: 23:23
Anaheim Ducks – Detroit Red Wings 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Góly: 5. Terry (Helleson, Carlsson), 13. Leo Carlsson (Terry, Trouba), 27. McTavish (Zellweger, C. Gauthier), 41. Kreider (C. Gauthier, Carlsson), 58. Terry (Leo Carlsson) – 9. Raymond (Larkin, DeBrincat), 36. DeBrincat (Raymond, Seider)
Brankári: Dostál - Gibson, strely na bránku: 32:30
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: