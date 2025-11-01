VIDEO: Fehérváry patril k najlepším v tíme, Washington však opäť zaváhal

Fehérváry bol so štyrmi zblokovanými strelami lídrom svojho tímu v tejto štatistike.

WASHINGTON. Hokejisti Washingtonu Capitals prehrali v zámorskej NHL tretí zápas za sebou. V noci na sobotu podľahli New Yorku Islanders 1:3.

Slovenský obranca domácich Martin Fehérváry odohral viac ako 20 minút, do kanadského bodovania sa nezapísal.

Washington dosiahol v uplynulých troch stretnutiach spolu iba dva góly. Proti „ostrovanom“ síce otvoril skóre v prostrednej časti hry Tom Wilson, brankára hostí Iľju Sorokina však už potom nikto z jeho tímu nedokázal prekonať.

Jean-Gabriel Pageau a Bo Horvat otočili skóre a Mathew Barzal spečatil triumf hostí gólom do prázdnej bránky.

Fehérváry mal minutáž 20:27 a so štyrmi zblokovanými strelami bol lídrom svojho tímu v tejto štatistike.

Český útočník Martin Nečas oslávil podpis novej lukratívnej zmluvy s Coloradom trojbodovým zápisom.

Gólom a dvoma asistenciami pomohol Avalanche k víťazstvu na ľade Vegas 4:2.

Bol to jeho prvý zápas os štvrtkovej dohody na osemročnom kontrakte v celkovej hodnote 92 miliónov dolárov.

Jeho spoluhráč Cale Makar si pripísal gól a asistenciu, rovnakú bilanciu mali v drese domácich Tomáš Hertl a Mitch Marner.

Anaheim uspel v domácom súboji s Detroitom 5:2 a pripísal si štvrté víťazstvo z uplynulých piatich stretnutí.

Dvadsaťročný švédsky center Leo Carlsson sa na tom podieľal štyrmi bodmi (1+3).

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Šimon Nemec

New Jersey

9

0

7

7

+1

2.

Juraj Slafkovský

Montreal

11

5

1

6

+4

3. 

Martin Fehérváry

Washington

11

1

3

4

+1

4,

Samuel Honzek

Calgary

9

1

1

2

-2

5.

Erik Černák

Tampa

10

0

2

2

-3

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

NHL - výsledky 1. november:

Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Góly: 43. Hertl (Theodore, Marner), 53. Marner (Hertl, Hutton) – 1. Nečas (Makar, Toews), 25. Nelson (Drury), 51. Burns (Nečas), 59. Makar (Nečas, MacKinnon) 

Brankári: Lindbom - Wedgewood, strely na bránku: 23:26

Washington Capitals – New York Islanders 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Góly: 25. Wilson (ChychrunM. Roy) – 35. Pageau (Holmström), 45. Horvat (Heineman, Pulock), 59. Barzal (Pelech)

Brankári: Thompson - Sorokin, strely na bránku: 23:23

Anaheim Ducks – Detroit Red Wings 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Góly: 5. Terry (Helleson, Carlsson), 13. Leo Carlsson (TerryTrouba), 27. McTavish (ZellwegerC. Gauthier), 41. Kreider (C. Gauthier, Carlsson), 58. Terry (Leo Carlsson) – 9. Raymond (LarkinDeBrincat), 36. DeBrincat (RaymondSeider)

Brankári: Dostál - Gibson, strely na bránku: 32:30

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

