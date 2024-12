Prešovčania po hladkej výhre naďalej na čele, Žiar neprehral už jedenásť zápasov

Steve Kasper, hlavný tréner HC Prešov: “Samozrejme, som spokojný s dnešným výkonom. Začali sme o niečo pomalšie než by sa mi páčilo, ale dostali sme sa do toho a zápas sme kontrolovali. Pozitívom je, že sme mali v zostave sedem mladých hráčov, vrátane náhradného brankára. Mali sme príležitosť, aby sme dali šancu chlapcom, ktorí obvykle nedostanú priestor zbierať skúsenosti na tejto úrovni. Dúfajme, že nám to pomôže smerom do budúcnosti.“

Jakub Ručkay, hlavný tréner HK’95 Považská Bystrica: “Začal by som tým, že my sa tímu ako Prešov ledva rovnáme v plnej zostave, nieto ešte v dnešnom zložení. Nastúpilo za nás osem alebo deväť juniorov, pričom hráčov nám „požičal“ aj Trenčín. Myslím si, že riadiaci orgán by mal zodpovedať aj za regule fair-play. Bohužiaľ, keď nahlásime šestnásť práceneschopných ľudí, či už vírusom nakazených alebo so zlomenými rukami alebo nohami, tak nie sú schopní odohrať zápas. Nedehonestujme si túto našu peknú ligu a pracujme tak, aby sa všetko odohralo v rámci fair-play. Viac k tomu nemám čo dodať.”