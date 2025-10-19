Capitals prišli o štvorzápasovú víťaznú sériu. Fehérváry zapísal dva mínusové body

Radosť hokejistov Vancouveru Canucks po strelení gólu.
Radosť hokejistov Vancouveru Canucks po strelení gólu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|19. okt 2025 o 21:41
Pre Vancouver to bol tretí triumf v rade.

NEW YORK. Hokejisti Washingtonu Capitals prehrali v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL s Vancouverom Canucks 3:4.

Za domácich nastúpil slovenský obranca Martin Fehérváry, za takmer 18 minút strávených na ľade si do štatistík zapísal dva mínusové body.

Washington tak prišiel o štvorzápasovú víťaznú sériu, pre Vancouver to bol tretí triumf v rade.

Hostia vstúpili do stretnutia aktívnejšie, v prvej tretine skóroval Petterson, Myers a Sherwood. Po prestávke pridal štvrtý gól Canucks Blueger.

VIDEO: Víťazný gól Bluegera

Capitals sa podarilo zdramatizovať duel po góloch Leonarda, Chychrun a Carlssona, ale napokon nedokázali vyrovnať a poslať zápas minimálne do predĺženia.

NHL - výsledky 19./20. október:

Washington Capitals - Vancouver Canucks 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)

Góly 34. Leonard (Wilson, Strome), 50. Chychrun (Lapierre, Sandin), 58. Carlsson (Strome, Wilson) - 1. Petterson (Garland), 18. Myers, 18. Sherwood (Garland, Q. Hughes), 25. Blueger (Kane, Myers)

Brankári: Lindgren - Demko, strely na bránku: 24:31


Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 21:41
