Capitals prišli o štvorzápasovú víťaznú sériu. Fehérváry zapísal dva mínusové body

NEW YORK. Hokejisti Washingtonu Capitals prehrali v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL s Vancouverom Canucks 3:4.
Za domácich nastúpil slovenský obranca Martin Fehérváry, za takmer 18 minút strávených na ľade si do štatistík zapísal dva mínusové body.
Washington tak prišiel o štvorzápasovú víťaznú sériu, pre Vancouver to bol tretí triumf v rade.
Hostia vstúpili do stretnutia aktívnejšie, v prvej tretine skóroval Petterson, Myers a Sherwood. Po prestávke pridal štvrtý gól Canucks Blueger.
VIDEO: Víťazný gól Bluegera
Capitals sa podarilo zdramatizovať duel po góloch Leonarda, Chychrun a Carlssona, ale napokon nedokázali vyrovnať a poslať zápas minimálne do predĺženia.
NHL - výsledky 19./20. október:
Washington Capitals - Vancouver Canucks 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)
Góly 34. Leonard (Wilson, Strome), 50. Chychrun (Lapierre, Sandin), 58. Carlsson (Strome, Wilson) - 1. Petterson (Garland), 18. Myers, 18. Sherwood (Garland, Q. Hughes), 25. Blueger (Kane, Myers)
Brankári: Lindgren - Demko, strely na bránku: 24:31
