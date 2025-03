Prešov potvrdil rolu favorita, Žiar nad Hronom zachránil prvý zápas v poslednej sekunde

Jerguš Bača, tréner Žiaru nad Hronom: "Bol to play off zápas. Pripravovali sme sa na to. Trochu sme sa trápili zo začiatku v tom zmysle, že sme nemali zápasový rytmus. Predsa len, 10 dní bola prestávka a bolo to na nás vidieť. Čo ma mrzelo, že sme nedali v presilovkách v prvej tretine nejaké góly. Aj sme ich dobre zahrali, ale chýbalo tam lepšie zakončenie. Sme radi, lebo prvý krok je samozrejme veľmi dôležitý. Aj keď trochu so šťastím v závere, ale sme veľmi radi za víťazstvo."

Jakub Ručkay, tréner Považskej Bystrice: "My sme hrali podľa plánu. Všetko vychádzalo, ale bohužiaľ, taký je hokej. Niekedy aj sekundu do konca sa treba do toho vložiť ešte viac, teraz to nevyšlo. Ja idem teraz pripraviť mužstvo na to, čo nás čaká v utorok. Myslím si, že sme boli dôstojným súperom a máme na to, aby sme odtiaľto išli tak, ako chceme, so stavom 1:1."