Tatar odohral dvojbodový zápas, Halák exceloval, bodoval aj Studenič

Slovák najprv skóroval rýchlou strelou po prihrávke Dawsona Mercera. Ako asistencia sa mu zarátala vyrazená strela, ktorú dorazil Jesper Bratt. New Jersey Devils napriek tomu podľahli celku Canadiens 4:7.

NEW YORK. V nočných zápasoch NHL sa do produktivity zapísali aj slovenskí hokejisti. Tomáš Tatar zaznamenal proti svojmu bývalému tímu dvojbodový zápas. Montrealu strelil gól a pridal asistenciu.

Studeničov spolu Andrej Sekera do stretnutia proti Torontu nenastúpil.

"Obloha je limit pre tohto chalana," chválil Vaive Matthewsa. "Gratulujem mu, rekordy sú na to, aby sa prekonávali a som hrdý, že ten môj bol prekonaný týmto generačným hráčom."

Auston Matthews v noci strelil ďalšie dva góly. Vďaka prvému z nich sa stal rekordérom Toronta Maple Leafs. Bol to jeho 55. presný zásah v sezóne. Nikto v histórii klubu nestrelil v jednej sezóne toľko gólov ako on.

Matthews týmto gólom neskončil. Zápas proti Dallasu neskôr rozhodol v predĺžení a rekord posunul na 56 gólov.

Kanonier vedie NHL v počte strelených gólov a je blízko k tomu, aby sa stal prvým hráčom od sezóny 2011/12, ktorý strelí 60 gólov v jednom ročníku. Ostáva mu na to 11 zápasov.

"Keď má niekto taký arzenál zbraní ako on a strieľa takýmto spôsobom, nedivil by som sa, ak by sa počas kariéry dostal na 70 gólov v sezóne," chválil Američana tréner Tampy Bay Jon Cooper.

Chválil ho aj jeho tréner Sheldon Keefe: "Myslím, že jeho zameranie ostáva na tom, aby viedol tento tím a to je na ňom najlepšie, ostáva pokorný a stále tvrdo pracuje. Vie, že je skvelý hráč a že góly budú prichádzať. Náš tím vedie v mnohých smeroch, a to ma veľmi teší."