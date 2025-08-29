Derby v Trenčíne zvládla Žilina až po predĺžení. Bystričania zdolali klub z českej extraligy

Gólová radosť hráčov Banskej Bystrice.
Gólová radosť hráčov Banskej Bystrice. (Autor: TASR)
TASR|29. aug 2025 o 19:45
ShareTweet0

Trenčania majú v predsúťažnom období bilanciu dve víťazstvá a dve prehry.

BRATISLAVA. Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v piatkovom prípravnom zápase nad účastníkom druhej najvyššej českej súťaže HC Frýdek-Místek 4:3.

V stretnutí prehrávali už 1:3, no napokon si v priebehu dvoch dní pripísali druhé víťazstvo a nadviazali na štvrtkový triumf nad Třincom 6:3.

Pre „baranov“ to bol siedmy prípravný zápas a piate víťazstvo. V piatkovom prípravnom dueli dvoch slovenských tipsportligistov zvíťazili hráči Žiliny nad Trenčínom 3:2 po predĺžení.

O ich triumfe rozhodol útočník Brendan Ranford. Pre Žilinu to bolo vo štvrtom prípravnom zápase prvé víťazstvo.

Trenčania majú v predsúťažnom období bilanciu dve víťazstvá a dve prehry.

Tipsport liga, príprava - 29. august

HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina 2:3 pp (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)

Góly: 46. Záborský, 57. Josling - 26. Vašaš, 32. Galamboš, 61. Ranford

HC Frýdek-Místek - HC MONACObet Banská Bystrica 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

Góly: 18. Meszároš, 40. Galipeau, 44. Dej, 57. Turnbull

Tipsport liga

    Gólová radosť hráčov Banskej Bystrice.
    Gólová radosť hráčov Banskej Bystrice.
    Derby v Trenčíne zvládla Žilina až po predĺžení. Bystričania zdolali klub z českej extraligy
    dnes 19:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Derby v Trenčíne zvládla Žilina až po predĺžení. Bystričania zdolali klub z českej extraligy