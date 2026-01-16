Slováci v českej extralige opäť ťahali svoje tímy. Škorvánek sa blysol nulou

Slovenský hokejista Róbert Lantoši pomohol v piatok v 42. kole českej extraligy gólom k víťazstvu Motoru České Budějovice nad Škodou Plzeň 5:1.
O jediný presný zásah hostí sa postaral Adrián Holešinský. Pavol Skalický v závere gólom spečatil triumf Mladej Boleslavi nad Pardubicami 4:2, Dávid Griger zaznamenal asistenciu.
Brankár Stanislav Škorvánek vychytal čisté konto a pomohol Mountfieldu Hradec Králové k víťazstvu nad Kladnom 1:0.
Marek Hrivík sa podieľal asistenciou na triumfe Vítkovic nad Litvínovom 4:1. V bránke hostí bol Matej Tomek. Bodoval aj obranca Martin Marinčin, no jeho Třinec prehral v Liberci 3:5.
Česká extraliga - 42. kolo:
HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Góly: 49. a 60. Abdul, 26. Edmonds (Hrivík), 40. Nellis - 54. Maštalířský
BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Góly: 4. Rekonen, 24. Procházka (Gríger), 33. Pyrochta, 60. Skalický - 33. Košťálek, 38. Červenka
Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Góly: 10. a 60. Harris, 25. Kachyňa, 43. Toman, 47. Lantoši - 14. Holešinský
HC Olomouc - HC Energie Karlove Vary 1:5 (1:1, 0:2, 0:3)
Góly: 7. Nahodil – 9. Egle, 30. Jaks, 33. Šťastný, 45. Moravec, 54. Černoch
Mountfield Hradec Králové - Rytíři Kladno 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Gól: 24. Miškář
Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Góly: 18. a 33. Galvas, 25. a 60. Weatherby, 7. Perez – 3. M. Kovařčík, 40. Kubiesa (Marinčin), 51. Flynn