Tréner posadil Slafkovského. Experti ho chvália, on zrejme spokojný nebol

NEW YORK. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský hral v nočnom zápase Montrealu na ľade Detroitu v novej formácii.

"Spolupráca s Caufieldom a Dvorakom robila so Slafkovského sebavedomím v prvej tretine divy," pochválil ho expert Marc Dumont a povedal, že sa kouč na konci tesného stretnutia zrejme uchýlil k skúsenejším hráčom.

"Mám rád tieto situácie. Dvakrát sme viedli, chceli sme vyhrať v riadnom čase, ale som hrdý na náš tím ako sme to celé zvládli," povedal Caufield pre nhl.com.

Habs totiž chceli minimálne udržať stav 2:2, ktorý by im zaručil predĺženie. To sa im aj podarilo a po góle Caufielda v predĺžení v presilovke vyhrali 3:2.

Skôr sa to podarilo len Tedovi Kennedymu (18 rokov a 27 dní, pozn.) a Bepovi Guidolinovi (18 rokov a 56 dní) v roku 1944.

Hlavnou hviezdou večera sa stal Connor Bedard. Ten zaznamenal dva góly a dve asistencie a zapísal sa do histórie ako tretí najmladší hráč, ktorý v jednom zápase zaknihoval 4 body, vo veku 18 rokov a 115 dní.

"Boli zápasy, keď som mal pocit, že môžem vyprodukovať viac bodov a mal som nulu. Dnes to všetko sadlo a išlo to samo. Sú aj také zápasy, samozrejme mám radosť, keď sa zapíšem do štatistík," povedal Bedard.

Kanaďan v 12 stretnutiach strelil sedem gólov a pridal štyri asistencie.

Prvý gól v NHL strelil 19-ročný obranca Kevin Korchinski, proti bývalému tímu skóroval aj veterán Corey Perry a brankár Petr Mrázek mal 30 zákrokov.