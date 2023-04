Toronto je v ošiali, po 19 rokoch postúpili do druhého kola. Tatar si zahrá siedmy zápas

VIDEO: Gól Johna Tavaresa, ktorý poslal Toronto do druhého kola

NEW YORK. Hokejisti Toronta Maple Leafs dokázali prvýkrát od roku 2004 postúpiť do druhého kola play-off. Tampu Bay zdolali v šiestom zápase 2:1 po predĺžení a sériu ovládli pomerom 4:2.

Séria medzi New Yorkom Rangers a New Jersey mieri do zápasu číslo sedem. Rangers s nožom na krku ovládli šiesty zápas pomerom 5:2.

Aj keď v dueli inkasovali ako prví, nadviazali na to piatimi gólmi v rade a víťazstvo si nenechali ujsť. Útočník Chris Kreider mal v stretnutí tri body za gól a dve asistencie.