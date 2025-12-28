Švajčiarsky obhajca suverénne ovládol skupinu. Spartu čaká štvrťfinálový zápas

Hokejisti Fribourgu vyhrali na Spenglerovom pohári v Davose nad IFK Helsinki 4:3, ovládli s plným počtom šiestich bodov skupinu Torriani a postúpili priamo do utorňajšieho semifinále.
Druhá skončila Sparta, v pondelok od 15.10 h ju čaká štvrťfinále proti tretiemu tímu zo skupiny Cattini, o ktorom bude jasno po večernom stretnutí Davosu s Kanadou.
Friboug, ktorý obhajuje triumf na turnaji z vlaňajška, síce v prvej tretine prehrával 0:1 aj 1:2, ale v druhej časti otočili stav Attilio Biasca a Niklas Friman. V 44. min poistil náskok Jacob de la Rose. Fínsky celok ešte v čase 56:34 skorigoval výsledok vďaka bránke Petrusa Palmua.
IFK nastúpilo bez českého útočníka Petra Kodýtka, ktorý bol pri sobotňajšej porážke so Spartou 1:4 kapitánom tímu.
Spenglerov pohár 2025
Skupina Torriani:
HC Fribourg-Gottéron - IFK Helsinki 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Góly: 7. Sörensen, 21. Biasca, 33. Friman, 44. de La Rose – 2. Larsen, 10. Somppi, 57. Palmu