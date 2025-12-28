VIDEO: Dvorský asistoval pri výhre St. Louis. Slovák predviedol tvrdú hru, zaznamenal mínusku

Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili v noci na nedeľu v NHL doma nad tímom Nashville Predators 3:2. Slovenský útočník v drese domácich Dalibor Dvorský si pripísal asistenciu.
Dvorský pridal tri hity
Dvorský bol pri úvodnom góle stretnutia, o ktorý sa postaral v 9. minúte v presilovej hre Brayden Schenn. Slovenský útočník posunul puk na modrú čiaru Camovi Flowlerovi a jeho strelu tečoval Schenn za chrbát brankára Juuseho Sarosa.
Kapitán Blues zaznamenal vďaka gólu jubilejný 700. bod v NHL. Dvorský strávil na ľade ako hráč tretej formácie 11:14 min a pripísal si aj tri „hity“ a jeden mínusový bod.
Celkovo absolvoval 13 striedaní, najmenej zo všetkých hráčov tímu Jima Montgomeryho. Dvorský zaznamenal tretiu asistenciu a ôsmy bod vo svojom 29. zápase sezóny.
Pod víťazstvo Blues sa v súboji rivalov z Centrálnej divízie dvomi gólmi podpísal Pavel Bučnevič, brankár Joel Hofer kryl 30 striel. Do zostavy Blues sa po zraneniach vrátili krídelníci Jordan Kyrou a Jimmy Snuggerud.
VIDEO: Asistencia Dalibora Dvorského
Predators prehrali prvýkrát po troch zápasoch. „Po prestávke to väčšinou býva horšie, ale od začiatku sme išli naplno a napokon sme zvládli ťažký zápas," povedal podľa nhl.com center Blues Robert Thomas, ktorý zaznamenal dve asistencie.
Feherváry odohral viac ako 20 minút
Z víťazstva sa tešil aj obranca Martin Fehérváry, Washington uspel na ľade New Jersey 4:3 po predĺžení. V čase 64:06 vsietil víťazný gól Jakob Chychrun. Capitals ukončili sériu troch prehier.Capitals ukončili sériu troch prehier.
Fehérváry bol na ľade 20 minút a 24 sekúnd, mal dva strelecké pokusy. Dva góly a asistenciu zaznamenal Aľaxej Protas, kapitán Alexander Ovečkin strelil 15. gól v sezóne, 912. v kariére a pridal aj asistenciu.
„Dnes to bola ukážka odolnosti Caps. Nebolo to pekné, výkon nebol ideálny, ale bojovali sme a to rozhodlo," povedal tréner Washingtonu Spencer Carbery. V drese Devils stále chýbal zranený obranca Šimon Nemec.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
37
11
14
25
+4
2.
Šimon Nemec
New Jersey
31
7
11
18
+4
3.
Martin Fehérváry
Washington
37
3
8
11
+12
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
28
5
3
8
-8
5.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
6.
Erik Černák
Tampa
19
0
4
4
0
7.
Pavol Regenda
San Jose
2
2
0
2
-2
Víťazná séria Buffala
Buffalo vyhralo v Bostone 4:1 a natiahlo víťaznú sériu na osem zápasov. Gól a dve asistencie zaznamenal Mattias Samuelsson. Pre Sabres je to najdlhšia víťazná séria od novembra 2018, keď vyhrali 10 duelov za sebou.
„Na začiatku sme sa necítili dobre, ale od druhej tretiny nám fungovali nohy a dostali sme sa na koňa," povedal Samuelsson.
Peyton Krebs mal bilanciu 1+1, Jack Quinn a Tage Thompson nazbierali po dvoch asistenciách a Ukko-Pekka Luukkonen zlikvidoval 21 striel. Buffalo hralo bez svojho kapitána Rasmusa Dahlina, ktorý ostal doma vo Švédsku so svojou snúbenicou. Tá sa zotavuje po transplantácii srdca.
Dahlin by sa mal k tímu pripojiť v St. Louis, kde čaká Sabres ďalší zápas v noci na utorok. „Myslím, že chlapci chceli tento zápas vyhrať pre 'Rasa'," povedal tréner „šablí" Lindy Ruff. „Volal som s ním asi o šiestej večer nášho času, on už mal noc a hovoril som mu, nech sa ide vyspať a vidíme sa v St. Louis.
On však povedal, že nejde spať, pretože chce vidieť zápas. Asi som sa mal spýtať jeho mamy a otca, či mu dovolili byť tak dlho hore," vtipkoval Ruff. Jediný gól Bruins strelil David Pastrňák a zaznamenal 110. bod v kalendárnom roku 2025. Niečo podobné sa mu podarilo aj v roku 2023.
MacKinnon a McDavid v boji o čelo produktivity
Na víťaznej vlne je aj najlepší tím sezóny Colorado. Avalanche vyhrali vo Vegas 6:5 po nájazdoch a pripísali si siedme víťazstvo za sebou.
„Lavíny" strelili tri góly v tretej tretine, najlepší strelec ligy Nathan MacKinnon dal svoj 31. gól v sezóne a pridal k nemu aj dve asistencie, dvakrát skóroval Martin Nečas. MacKinnon aj Nečas sa presadili aj v nájazdoch.
Connor McDavid strelil svoj 24. gól v sezóne, bodoval v 12. zápase za sebou, ale jeho Edmonton prehral v „bitke o Albertu" v Calgary 2:3.
So 68 bodmi (24+44) je McDavid na čele produktivity NHL o štyri body pred MacKinnonom. Góly Flames strelili Blake Coleman, Jegor Šarangovič a Ryan Lomberg, Dustin Wolf kryl 29 striel.
NHL - nedeľa, 28. december:
New York Islanders - New York Rangers 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Góly: 1. Lee, 60. Holmström
Brankári: Rittich - Šesťorkin, strely na bránku: 26:27
Buffalo - Boston 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Góly: 22. McLeod (Quinn, Samuelsson), 24. Krebs (Thompson, Samuelsson), 28. Samuelsson (Quinn, Byram), 60. Norris (Krebs, Thompson) - 12. Pastrňák (Geekie)
Brankári: Luukkonen - Korpisalo, strely na bránku: 34:22
Carolina - Detroit 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Góly: 24. Blake (Gostisbehere), 25. Robinson (Aho, Svečnikov), 36. Gostisbehere (Chatfield, Carrier), 54. Svečnikov, 59. Martinook (Svečnikov, Gostisbehere) - 13. Rasmussen (Compher), 44. Copp (Leonard, Sandin-Pellikka)
Brankári: Bussi - Gibson, strely na bránku: 38:20
Florida - Tampa Bay 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Góly: 6. Luostarinen (Samoskevich, Rodrigues), 28. Marchand (Bennett, Reinhart) - 14. Guentzel (Cirelli), 20. Holmberg (Gourde, Carlile), 23. Kučerov (Point, Goncalves), 60. Kučerov (Cirelli)
Brankári: Bobrovskij - Vasilevskij, strely na bránku: 26:25
New Jersey - Washington 3:4 pp (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1)
Góly: 25. Bratt (Hischier, Noesen), 47. Bratt, 48. Glass (Brown, Dillon) - 20. Protas (Ovečkin), 38. Beauvillier (Protas), 50. Ovečkin (Sandin, Protas), 65. Chychrun (Dowd, Strome)
Brankári: Allen - Thompson, strely na bránku: 38:33
Toronto - Ottawa 7:5 (2:1, 3:1, 2:3)
Góly: 1. Nylander (Matthews, Maccelli), 15. Knies (Domi, Robertson), 24. McMann (Matthews, Domi), 28. Matthews (Domi, McCabe), 29. Robertson (Knies, Roy), 46. Knies (Maccelli, Rielly), 59. Tavares – 18. Cousins (Spence, Halliday), 21. Greig (Giroux), 41. Batherson (Cozens, Tkachuk), 46. Stützle (Zetterlund), 50. Spence (Giroux, Halliday)
Brankári: Woll - Ullmark (38. Merilainen), strely na bránku: 33:31
Winnipeg - Minnesota 3:4 pp (1:1, 2:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 12. Morrissey (Connor, Vilardi), 38. Connor (Scheifele, Vilardi), 40. Scheifele (Toews) - 19. Boldy (Spurgeon, Hughes), 28. Kaprizov (Zuccarello, Jurov), 60. Zuccarello (Kaprizov, Hughes), 61. Boldy (Hughes, Kaprizov)
Brankári: Hellebuyck - Wallstedt, strely na bránku: 26:19
Dallas - Chicago 3:4 pp a sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 12. Lundkvist (Rantanen, Johnston), 32. Hryckowian (Johnston, Rantanen), 52. Rantanen (Johnston, Steel) - 4. Bertuzzi (Vlasic, Slaggert), 31. Dickinson (Levšunov), 53. Bertuzzi (Murphy, Vlasic), rozh. náj. Lardis
Brankári: Oettinger - Söderblom, streky na bránku: 31:33.
St. Louis - Nashville 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Góly: 9. Schenn (Fowler, Dvorský), 19. Bučnevič (Thomas), 45. Bučnevič (Thomas, Broberg) – 12. Jost (Hague), 53. Svečkov (Haula, Hague)
Brankári: Hofer - Saros, strely na bránku: 20:32
/D. Dvorský (St. Louis) 0+1
Los Angeles - Anaheim 6:1 (4:0, 0:1, 2:0)
Góly: 4. Doughty (Byfield, Perry), 4. Moore (Dumoulin, Ceci), 11. Laferriere (Kempe, Kopitar), 20. Byfield (Clarke, Kuzmenko), 45. Laferriere (Dumoulin, Kopitar), 54. Laferriere (Clarke, Kopitar) - 31. McTavish (Sennecke, Granlund)
Brankári: Forsberg - Dostál, strely na bránku: 30:25
Calgary - Edmonton 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Góly: 7. Šarangovič (Klapka), 24. Lomberg, 53. Coleman (Backlund, Bahl) – 9. Bouchard (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 56. McDavid (Hyman, Bouchard)
Brankári: Wolf - Ingram, strely na bránku: 32:31
Vancouver - San Jose 3:6 (1:2, 0:1, 2:3)
Góly: 11. Karlsson (Garland, Hronek), 41. Rossi (Hronek, Garland), 51. O'Connor - 7. Reaves (Goodrow, Iorio), 8. Klingberg (Celebrini), 33. Eklund, 45. Černyšov (Gaudette, Orlov), 57. Celebrini (Černyšov, Eklund), 57. Graf (Wennberg, Ferraro)
Brankári: Demko - Askarov, strely na bránku: 27:37
Vegas - Colorado 5:6 pp a sn (1:0, 3:2, 1:3 - 0:0, 1:2)
Góly: 3. Holtz (Hanifin, Hertl), 21. Barbašev (Marner), 32. Hutton (Holtz, Hanifin), 33. Howden (Smith, Lauzon), 56. Sissons (Kolesar, Korczak) – 26. Girard (Malinski, Ničuškin), 31. Nečas (Malinski, Girard), 44. Nečas (MacKinnon), 49. MacKinnon (Malinski, Nečas), 59. Lehkonen (MacKinnon, Nelson), rozh. náj. MacKinnon
Brankári: Hart - Wedgewood, strely na bránku: 25:38
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: