Tomáš Tatar strelil dôležitý gól, v presilovke proti Los Angeles vyrovnával

NEW YORK. Tomáš Tatar sa v bohatom nočnom programe stal jediným Slovákom s gólom či bodom. Devils nastúpili na ľade Los Angeles Kings.

Hoci strelili Calgary Flames pri tesnej výhre 6:5 až poltucet gólov, body Adama Ružičku to neprinieslo. Toho tréner naďalej využíva ako centra štvrtého útoku.

Černákova Tampa si poradila so St. Louis pomerom 4:2. Slovák odohral 21 minút a 56 sekúnd, pripísal si dve trestné minúty, strelu na bránu, dva bodyčeky a blok.

Naďalej neboduje ani Juraj Slafkovský. Pri prehre 1:2 proti New Yorku Islanders strávil na ľade 15 minút a 44 sekúnd, pripísal si strelu na bránku a bodyček..

Historický rekord

Hokejisti Seattlu Kraken podčiarkli výborne sa vyvíjajúcu sezónu historickým rekordom. V divokom zápase zdolali Chicago, ktorému už do 14. minúty nastrieľali šesť gólov.

Zažili najúspešnejší výjazd na klziská súperov v dejinách NHL. Vyhrali všetkých sedem zápasov na tripe. Doterajší rekord bol šesť a držalo ho päť tímov.

"Je to skvelý úspech pre hráčov. Ukazuje to konzistenciu a drinu, ktorú do hokeja dávajú od začiatku tripu," pochválil svojich zverencov tréner Dave Hakstol.

V dueli proti Blackhawks oslavoval osobné jubileum Jordan Eberle. Skúsený útočník odohral už 900. stretnutie v NHL.