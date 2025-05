VIDEO: Brankár Caroliny vygumoval hráčov Washingtonu, Edmonton inkasoval v poslednej sekunde

NEW YORK. Hokejisti Caroliny zvíťazili nad Washingtonom 4:0 v 3. zápase 2. kola play off zámorskej NHL. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 2:1. Hráči Vegas triumfovali na ľade Edmontonu 4:3 a znížili stav semifinále Západnej konferencie na 1:2.

Hurricanes vykročili za druhým víťazstvom v druhej tretine. Diváci čakali na prvý gól do 33. minúty, kedy Andrej Svečnikov prekonal Logana Thompsona. Capitals nedokázali nájsť recept na brankára domácich Fredrika Andersena, ktorý zneškodnil všetkých 21 striel hostí a dosiahol prvé čisté konto v prebiehajúcej play off.

„Nepáčila sa nám naša hra v druhom zápase a museli sme na to reagovať. Dnes to bol učebnicový výkon. Chvíľu nám trvalo, kým sme sa dostali do vedenia, ale potom sme si ho dokázali udržať,“ povedal Andersen podľa nhl.com. Washington strelil v troch zápasoch tejto série iba štyri góly, z toho jeden do prázdnej bránky. „Keď sa nám podarí streliť gól, tak hráme viac uvoľnene a sme schopní pridať aj ďalšie. Verím nášmu mužstvu pred ďalším zápasom a nemám žiadne pochybnosti o kvalite a odhodlaní nášho tímu,“ konštatoval obranca Jakob Chychrun. V zostave Washingtonu naďalej absentuje slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý v závere základnej časti utrpel zranenie kolena a musel podstúpiť operáciu menisku. Tretí zápas semifinále Východnej konferencie je na programe v utorok od 1.00 SELČ na ľade Caroliny.

Hokejisti Vegas nedopustili, aby s Edmontonom prehrávali 0:3 na zápasy a na jeho ľade triumfovali 4:3. Víťazný gól strelil 0,4 sekundy pred koncom riadneho hracieho času útočník Reilly Smith. Hostia prehrávali od 12. minúty po dvoch góloch Coreyho Perryho. Potom sa v rozpätí 54 sekúnd gólovo presadili Nicolas Roy a Smith (2:2). William Karlsson naklonil v 38. minúte skóre na stranu Vegas a keď kapitán „olejárov“ Connor McDavid v 57. minúte lišiacky prekvapil brankára Adina Hilla zdalo sa, že duel dospeje do predĺženia. Edmonton však v závere riadneho hracieho času spravil chybu vo vlastnom pásme, Smith sa dostal k zakončeniu a strelou z ostrého uhla prekonal brankára Stuarta Skinnera. Stihol to ešte do vypršania 60. minúty, o čom sa rozhodcovia museli presvedčiť. „Len som dúfal, že budem mať dosť času na naznačenie kľučky a na to, aby som potom ešte stihol vystreliť. Našťastie to vyšlo,“ poznamenal Smith.

„Takýchto gólov sa veľa nevidí. Som veľmi rád, že jeden takýto ide v náš prospech,“ konštatoval tréner Vegas Bruce Cassidy podľa nhl.com. Smithov bol štvrtý víťazný v čase 59:59 v histórii NHL. Pred ním predviedli podobný kúsok aj Nazem Kadri (2020) a Jussi Jokinen (2009). „Je to sklamanie prehrať takýmto spôsobom a nedostať sa do predĺženia. Musíme to použiť ako motiváciu do ďalšieho zápasu a byť v ňom stopercentne pripravení,“ konštatoval Perry. VIDEO: Gól Smitha v poslednej sekunde

Edmontonu chýbal brankár Calvin Pickard, s ktorým tím zvíťazil v uplynulých piatich zápasoch. Podľa trénera Krisa Knoblaucha sa jeho zdravotný stav posudzuje na dennej báze. Nahradil ho Skinner, ktorý prehral všetky tri zápasy play off, do ktorých nastúpil. Ako náhradník bol pripravený Olivier Rodrigue. Skinner sa tretíkrát po sebe nedostal cez 84-percentnú úspešnosť zákrokov (83,33). Štvrtý duel je na programe v utorok od 3.30 SELČ opäť v Edmontone. „Ak by ste nám pred začiatkom série povedali, že po troch zápasoch budeme viesť 2:1, boli by sme spokojní. Boli by sme spokojní aj s tým, že za tohto stavu budeme hrať ďalší zápas na vlastnom ľade," konštatoval Knoblauch.

NHL - 2. kolo play-off: Carolina Hurricanes - Washington Capitals 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Góly: 33. Svečnikov, 39. Roslovic (Burns, Hall), 44. Robinson (Stankoven, Roslovic), 57. Blake (Gostisbehere, Jarvis) Brankári: Andersen - Thompson, strely na bránku: 28:21 /stav série: 2:1/

Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 3:4 (2:2, 0:1, 1:1) Góly: 8. Perry (McDavid, Draisaitl), 12. Perry (Bouchard, Nugent-Hopkins), 57. McDavid (Bouchard, Draisaitl) - 16. Roy (Hague, Kolesar), 17. Smith (Eichel, Whitecloud), 38. Karlsson (Hanifin, Pietrangelo), 60. Smith (Karlsson, McNabb) Brankári: S. Skinner - Hill, strely na bránku: 20:24 /stav série: 2:1/