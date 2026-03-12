Favoriti zvládli aj svoje druhé domáce zápasy. Priblížili sa vysnívanej baráži

Hokejisti HK Skalica vyhrali aj svoj druhý domáci zápas v semifinále play off Tipos SHL. Vo štvrtok si poradili s HK TAM Levice 4:0 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú na 2:0 na zápasy.
Brankár Patrik Lietava zneškodnil všetkých 24 striel hostí a pripísal si tretie čisté konto v prebiehajúcej sezóne.
Rovnaký stav je aj v sérii medzi HC 19 Humenné a HK Žiar nad Hronom. Humenčania zdolali vo štvrtkovom dueli súpera tesne 2:1, víťazný gól strelil v polovici stretnutia Jakub Cibák.
Série sa teraz presúvajú do Levíc, resp. Žiaru nad Hronom, tretie zápasy sú na programe v nedeľu 15. marca.
Semifinále play-off Tipos SHL - druhé zápasy
HK Skalica - HK TAM Levice 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly: 14. Obdržálek (Jurík, Nemec), 18. Nemec, 26. Sačkov (Šatek, Búlik), 56. Kuba.
Rozhodcovia: Fridrich, Valo – Bezák, Lepieš, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 1508 divákov.
HK Skalica: Lietava – Kubíček, Urban, Novajovský, Škápik, Janík, Frídel, Dudáš, Aradi – Obdržálek, Nemec, Jurík – Kalousek, Špirko, Sačkov – Šatek, Búlik, Kuba – Fungáč, Jurák, Kotvan
HK TAM Levice: Maťovčík – Stevens, Pač, Rais, Pánik, Hlinka, Valent, Štrbáň – Carey, Kupka, R. Svitana – P. Svitana, Slovák, Kapustin – Vaňo, Král, Sobotka – Gellen, Žilinčík, Ozimák
/stav série: 2:0/
Hlasy po zápase
Juraj Mikúš, asistent trénera HK Skalica: „Trošku odlišný zápas ako včera. Jeden z dôležitých faktorov výhry bola ubránená štvorminútová oslabovka, kde sme to ustáli. A potom ďalší dôležitý moment oproti včerajšku bolo to, že sme dali jeden-dva góly a lepšie sme bránili.“
Jakub Ručkay, tréner HK TAM Levice: „Prvá tretina bola z našej strany veľmi zlá. Veľmi zle sme začali zápas. Dostali sme štvorminútovú presilovku, v ktorej sme pomaly ani nevystrelili na bránku. Súper nám odskočil na dva góly. Druhá tretina bola z našej strany asi najlepšia. Dnes sa nekonal zázrak a nedobehli sme súpera. Myslím si, že dnes vyhrali domáci zaslúžene.“
HC 19 Humenné - HK Žiar nad Hronom 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 6. Šachvorostov (Rymarev, Železkov), 31. Cibák (Krajňák, Borov) – 9. Gabor (Suľovský, Mikula).
Rozhodcovia: Kalina, Bogdaň – Riš, Janiga, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.
HC 19 Humenné: Lackovič – Zekucia, Cibák, Jacko, Pavúk, Novota, Pulščák, Pišoja, Kurovskyj – Vaško, Vrábeľ, Žitný – Šachvorostov, Železkov, Rymarev – Lušňák, Toma, Linet – Borov, Krajňák, Sokoli
HK Žiar nad Hronom: Petrík – Hraško, Dosek, Sládok, Zubák, Kuboš, Fecko, Ďaloga, Šimon – Jakúbek, Jakubík, Gašpar – Stupka, Uski, Magdolen – Gabor, Mikula, Suľovský – Rajčan, Brumerčík, Lopušan
/stav série: 2:0/
Hlasy po zápase
Andrej Parfionov, tréner HC 19 Humenné: „Ťažšie sme sa rozbiehali, ale úvod sme vydržali bez ujmy. Bolo dôležité, že sme sa stále dokázali ujať vedenia. Vyhrali sme, séria bude ešte náročná. Dáme si deň voľna a pokračujeme v príprave.“
Jozef Stümpel, asistent trénera HK Žiar nad Hronom: „Škoda, že sme sa nedokázali viackrát presadiť. Škoda, prehrávame v sérii 0:2, ale hlavy hore, séria sa hrá na štyri víťazstvá. Výkon rozhodcov nemôžeme hodnotiť, preto sa niečo ťažko hodnotí.“