Švédsky tím vyradil Kanadu, v boji o finále vyzve Spartu Praha

DAVOS. Hokejisti švédskeho tímu Örebro HK a domáceho HC Davos postúpili do semifinále Spenglerovho pohára.

Örebro zdolalo vo štvrtkovom zápase o účasť medzi najlepšou štvorkou tím Kanady 3:1. V stretnutí o postup do finále sa stretne so Spartou Praha, ktorá do semifinále postúpila priamo po prvenstve v základnej skupine.

Druhú semifinálovú dvojicu tvoria švajčiarske tímy Ambri-Piotta a HC Davos. Domáci klub vo večernom súboji zvíťazil nad fínskym IFK Helsinki 3:2.