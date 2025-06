Trejd musel odobriť. Kreider po 14 rokoch opúšťa New York Rangers

NEW YORK. Skúsený americký hokejista Chris Kreider sa v rámci NHL sťahuje z New Yorku Rangers do Anaheimu.

„Jazdci“ vymenili 34-ročného útočníka spoločne s voľbou v 4. kole draftu za mladíka Careyho Terrancea a právo výberu v 3. kole draftu. Informoval o tom web televízie TSN.

Kreider opúšťa Rangers po dlhých štrnástich sezónach. Oba kluby viedli rozhovory o potenciálnej výmene dva dni.