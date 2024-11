VIDEO: Týmto tempom Ovečkin čoskoro prekoná Gretzkého rekord

BRATISLAVA. Historická tabuľka najlepších strelcov NHL má už 35 rokov rovnakého lídra. Rekord drží (podľa mnohých) najlepší hokejista v dejinách Kanaďan Wayne Gretzky.

V zámorskej súťaži pôsobil od sezóny 1979/1980, keď si prvýkrát obliekol dres Edmontonu Oilers.

Farby "olejárov" hájil až do sezóny 1987/1988. Necelých osem sezón hral za Los Angeles Kings, no svoju poslednú sezónu v klube nedokončil, na niekoľko zápasov si odskočil do St. Louis Blues.