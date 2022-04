Na hetrik čakal trinásť a pol roka. Kapitán Caroliny prekonal rekord

"Len sa snažím byť verný svojej hre a prispievať na oboch koncoch klziska," vyjadril sa 33-ročný útočník. "Keď má človek dobrú mušku, vždy je to dobrý pocit, ale v prvom rade chceme ako tím pokračovať v kvalitných výkonoch, aby každý prispieval svojou časťou k výhre."

Staal je kapitánom Hurricanes nepretržite od sezóny 2019/20. Do klubu prišiel v roku 2012, keď tu bol kapitánom jeho brat Eric.

Ide teda o Jordanov prvý hetrik v drese Caroliny. Ako hráč Pittsburghu Penguins strelil dva, prvý ešte 10. februára 2007.

"Dnešnú noc som si užil. Veľký podiel na nej majú moji spoluhráči z útoku," vychválil Staal kolegov Niederreitera a Fasta a súhlasil s ním aj tréner Rod Brind’Amour. "Tá lajna hrá dlhodobo dobre," uviedol kouč.

Hurricanes, ktorí majú už nejaký čas istú účasť v play off, momentálne bojujú o čo najlepšiu východiskovú pozíciu. Aktuálne sú v rámci Východnej konferencie druhí za suverénnou Floridou. Ak by sa vyraďovacie boje začali dnes, narazili by na Boston Bruins.