VIDEO: 1000. bod na mieste, kde je za zradcu. Tavares dokázal, čo len deviati pred ním

NEW YORK. Kanadský hokejový útočník John Tavares zdolal métu 1000 bodov v Národnej hokejovej lige. Symbolicky sa mu to podarilo na ľade New Yorku Islanders.

Tam totiž začínal s kariérou, keď si ho v roku 2009 zvolili ako jednotku draftu. Medzi rokmi 2013-2018 bol kapitánom klubu.

Ten potom opustil a veľa fanúšikov "ostrovanov" mu to doteraz nevie odpustiť. Rozhodol sa z vlastnej vôle, keď si "splnil detský sen" podpisom s Torontom Maple Leafs, kde je teraz kapitánom.