VIDEO: Dvorský odštartoval boj o NHL. V príprave St. Louis nastúpil ako prvý center

NEW YORK. Hokejisti St. Louis Blues v zostave so slovenským útočníkom Daliborom Dvorským prehrali v úvodnom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL na ľade Dallasu Stars 1:2 po samostatných nájazdoch.
V rozstrele rozhodol o víťazstve domácich Sam Steel, Dvorský svoj nájazd nepremenil.
Sériu prípravných duelov odštartoval v noci na nedeľu jediný zápas, v ktorom mal zastúpenie aj slovenský hokej.
Dvorský odohral za Blues 18:56 min. a patril medzi najviac vyťažovaných útočníkov hostí. Na ľade bol aj pri prvom góle prípravného obdobia, keď sa v druhej tretine v presilovke presadil jeho spoluhráč z prvého útoku Justin Carbonneau.
Ďalší slovenský útočník Juraj Pekarčík za St. Louis nenastúpil.
VIDEO: zostrih zápasu Dallas - St. Louis