VIDEO: Dvorský odštartoval boj o NHL. V príprave St. Louis nastúpil ako prvý center

Dalibor Dvorský (vľavo) v prípravnom zápase St. Louis
Dalibor Dvorský (vľavo) v prípravnom zápase St. Louis (Autor: X/St. Louis Blues)
TASR|21. sep 2025 o 07:28
Na ľade strávil takmer devätnásť minút.

NEW YORK. Hokejisti St. Louis Blues v zostave so slovenským útočníkom Daliborom Dvorským prehrali v úvodnom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL na ľade Dallasu Stars 1:2 po samostatných nájazdoch.

V rozstrele rozhodol o víťazstve domácich Sam Steel, Dvorský svoj nájazd nepremenil.

Sériu prípravných duelov odštartoval v noci na nedeľu jediný zápas, v ktorom mal zastúpenie aj slovenský hokej.

Dvorský odohral za Blues 18:56 min. a patril medzi najviac vyťažovaných útočníkov hostí. Na ľade bol aj pri prvom góle prípravného obdobia, keď sa v druhej tretine v presilovke presadil jeho spoluhráč z prvého útoku Justin Carbonneau.

Ďalší slovenský útočník Juraj Pekarčík za St. Louis nenastúpil.

VIDEO: zostrih zápasu Dallas - St. Louis

NHL

