VIDEO: Ovečkin sa znovu zapísal do večnosti. Ako prvý v histórii strelil 900 gólov

WASHINGTON. Alexander Ovečkin z Washingtonu Capitals sa stal prvým hokejistom v NHL, ktorý strelil 900 gólov v základnej časti.
Historický míľnik dosiahol v nočnom zápase proti St. Louis (6:1), v ktorom sa jedným presným zásahom podieľal na ukončení štvorzápasovej série prehier.
„Byť prvý hráč, ktorému sa to podarilo, je špeciálny moment,“ konštatoval 40-ročný veterán.
Dosiahnuť mimoriadnu métu sa mu podarilo v 1504. zápase. Presný zásah proti St. Louis bol pre neho tretí v prebiehajúcej sezóne. V predošlých štyroch sa gólovo nepresadil, no napokon si jubilejný gól nechal pre divákov v domácej Capital One Aréne.
VIDEO: 900. gól Alexandra Ovečkina
„Pred niekoľkými dňami sa ma niekto opýtal: „Premýšľate o tom?“ Samozrejme. Je to obrovské číslo. Nikto to v histórii NHL nikdy nedokázal. Takže áno, je pekné, že je to za nami a je krásne dosiahnuť to na domácom ľade, aby tu mohli byť fanúšikovia a rodina,“ konštatoval Ovečkin.
Deväťstý gól strelil v 23. minúte, keď zvýšil na priebežných 2:0. Po strele Jacoba Chychruna sa puk odrazil od zadného mantinelu k Ovečkinovi, ktorý backhendovou strelou z otočky prekonal Jordana Binningtona.
V prebiehajúcej sezóne je tretí najstarší hráč NHL a po nej mu vyprší päťročná zmluva s Washingtonom. Aj preto často čelí otázkam o dĺžke jeho kariéry, ale aj o gólovej méte, ktorú by chcel dosiahnuť.
„Stále hrám a stále mám pred sebou veľa zápasov. Uvidíme, čo sa stane,“ konštatoval Ovečkin, ktorý je od 6. apríla 2025 historicky najlepší strelec základnej časti NHL. V zápase proti NY Islanders strelil svoj 895. gól, ktorým prekonal 25-ročný rekord Waynea Gretzkého.
V prebiehajúcej sezóne 2025/2026 má na konte tri góly v 14 zápasoch. Zároveň sa v nej dostal aj na métu 1500 odohratých zápasov, no priznal, že viac ho zaujíma 900 gólov, keďže ide o míľnik, ktorý pred ním nikto nedosiahol.
„Myslím si, že 1500 zápasov je dôležitých, ale 900 gólov ešte nikto nedal. Bude to veľmi zaujímavé a veľké číslo,“ konštatoval ešte pred dosiahnutím rekordu.
