Černákov kolega z obrany odohral 1000. zápas, bodová šnúra Pavelského sa zastavila

NEW YORK. Švédsky hokejista Victor Hedman nastúpil v noci na utorok na svoj jubilejný 1000. zápas v základnej časti NHL.

"Čas letí. Bolo to super špeciálne," vyznal sa Hedman. "Mať na ľade pri sebe celú rodinu... moja žena si so mnou prešla všetko, a teraz aj naši dvaja chlapci.

Bolo to dychvyrážajúce. Nikdy som si nepomyslel, že je to možné dosiahnuť, ale som hrdý, že som sa mohol dostať do klubu v spoločnosti ´Stammera´ (Stamkosa) a ´Vinnyho´ (Lecavaliera)," dodal pre nhl.com skúsený bek, ktorého si Tampa vybrala v roku 2009 na drafte z druhého miesta.

Hedman je dlhoročná stálica v obranných radoch Lightning, kde neraz nastupuje v dvojici so Slovákom Erikom Černákom.

Je päťnásobný finalista Norrisovej trofeje, cenu pre najlepšieho obrancu sezóny získal v roku 2018.

S Tampou vybojoval v rokoch 2020 a 2021 Stanleyho pohár, pričom v roku 2020 dostal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play-off.