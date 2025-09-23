Rus dostal od Edmontonu novú trojročnú zmluvu. Celkovo mu vynesie takmer deväť miliónov

EDMONTON. Ruský hokejista Vasilij Podkolzin sa dohodol s vedením klubu NHL Edmonton Oilers na predĺžení zmluvy.
Nový trojročný kontrakt mu celkovo vynesie 8,85 milióna dolárov, v priemere tak zarobí 2,95 mil. USD za sezónu. V utorok o tom informovala oficiálna webstránka zámorskej profiligy.
Dvadsaťštyriročný krídelník prišiel do Edmontonu vlani v auguste výmenou z Vancouveru. Vo svojej prvej sezóne v drese Oilers zaznamenal 24 bodov (8+16) v 82 stretnutiach základnej časti, ďalšie tri góly a sedem asistencií si pripísal v 22 dueloch play off.
S „olejármi“ postúpil až do finále Stanleyho pohára, kde v šiestich zápasoch nestačili na šampióna Floridu.
Podkolzin zaujal tvrdou hrou, jeho 211 hitov bolo najviac v celom tíme a s 53 zblokovanými strelami bol druhý v tímovej štatistike.
Nový kontrakt mu začne platiť od sezóny 2026/2027, v tej nadchádzajúcej mu ešte plynie záverečný rok z dvojročnej zmluvy so sezónnym platom 1 milión dolárov.
Ak by nepredĺžil kontrakt, stal by sa od 1. júla 2026 obmedzeným voľným hráčom.