Rus dostal od Edmontonu novú trojročnú zmluvu. Celkovo mu vynesie takmer deväť miliónov

Vasilij Podkolzin.
Vasilij Podkolzin. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. sep 2025 o 18:54
ShareTweet0

Krídelník prišiel do Edmontonu vlani výmenou z Vancouveru.

EDMONTON. Ruský hokejista Vasilij Podkolzin sa dohodol s vedením klubu NHL Edmonton Oilers na predĺžení zmluvy.

Nový trojročný kontrakt mu celkovo vynesie 8,85 milióna dolárov, v priemere tak zarobí 2,95 mil. USD za sezónu. V utorok o tom informovala oficiálna webstránka zámorskej profiligy.

Dvadsaťštyriročný krídelník prišiel do Edmontonu vlani v auguste výmenou z Vancouveru. Vo svojej prvej sezóne v drese Oilers zaznamenal 24 bodov (8+16) v 82 stretnutiach základnej časti, ďalšie tri góly a sedem asistencií si pripísal v 22 dueloch play off.

S „olejármi“ postúpil až do finále Stanleyho pohára, kde v šiestich zápasoch nestačili na šampióna Floridu.

Podkolzin zaujal tvrdou hrou, jeho 211 hitov bolo najviac v celom tíme a s 53 zblokovanými strelami bol druhý v tímovej štatistike.

Nový kontrakt mu začne platiť od sezóny 2026/2027, v tej nadchádzajúcej mu ešte plynie záverečný rok z dvojročnej zmluvy so sezónnym platom 1 milión dolárov.

Ak by nepredĺžil kontrakt, stal by sa od 1. júla 2026 obmedzeným voľným hráčom.

NHL

Vasilij Podkolzin.
Vasilij Podkolzin.
Rus dostal od Edmontonu novú trojročnú zmluvu. Celkovo mu vynesie takmer deväť miliónov
dnes 18:54
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Rus dostal od Edmontonu novú trojročnú zmluvu. Celkovo mu vynesie takmer deväť miliónov