Osem tímov, jedna trofej. Hokejové play off núka šancu na prekvapenie

Vystrieľa Nitre úspech v play off najlepší kanonier ligy Samuel Buček? Prelomia Košičania prekliatie a dokážu sa prebojovať po šiestich rokoch do semifinále?

Ako sa bude dariť vicemajstrovi z Popradu, ktorý sa v základnej časti trápil? Dočkáme sa už vo štvrťfinále prekvapenia na úkor niektorého z favoritov?

Štvrťfinálové série rozobral Sportnet s bývalými hráčmi Borisom Valábikom, Rastislavom Pavlikovským, Ladislavom Nagyom a Miroslavom Škovirom.

Michalovce – Košice

Východniarske štvrťfinálové derby prinesie súboj štvrtého a piateho tímu po základnej časti.

Podľa Borisa Valábika môže sériu dvoch tímov zo stredu tabuľky, ktorá nemá favorita, rozhodnúť tvrdosť a bojovnosť.

"Nie je to len o tom, že sa majú hráči na ľade biť. Skôr to bude o mentálnej odolnosti a obetavosti v blokovaní striel. Oba tímy nepredviedli v základnej časti oslnivé výkony a do play off iba doplachtili," uviedol Valábik.